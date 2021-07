Nella prossima stagione SWAT 5 passerà da CBS a Paramount+, ma non prima di una première speciale in onda in tv. La serie con Shemar Moore si prepara al trasloco in esclusiva sulla piattaforma streaming con due episodi d’apertura che saranno ambientati in Messico e rappresenteranno un omaggio agli spaghetti western di Sergio Corbucci, con un preciso riferimento alla trilogia dell’Uomo Senza Nome interpretato da Clint Eastwood.

L’ambiziosa impresa con cui SWAT 5 si congeda dalla tv generalista, sperando di convincere il pubblico a continuare a seguire la serie sulla piattaforma Paramount+, è stata annunciata dal produttore esecutivo Shawn Ryan, che ha confermato a TVLine un’apertura di stagione all’insegna delle atmosfere western con un tributo a film considerati gli archetipi del genere declinato all’italiana.

In sostanza SWAT 5 inizierà da due episodi che sono un omaggio alla celeberrima trilogia del dollaro di Corbucci composta dai film Per un Pugno di Dollari, Per Qualche Dollaro in Più e Il Buono, il Brutto e il Cattivo, interpretati da un giovane Clint Eastwood e contrassegnati dalle straordinarie le colonne sonore del compianto Ennio Morricone. Ryan ha presentato così la trama dei due episodi che apriranno SWAT 5.

Mentre Hondo cerca di decidere cosa fare della sua carriera, si ritrova a riunirsi nella casa delle vacanze di un amico nel Messico rurale, in una première di stagione in due parti ispirata da alcuni dei classici western di Clint Eastwood nei panni de “L’Uomo Senza Nome”.

Il protagonista di SWAT 5 finisce trascinato, suo malgrado, “nei guai di una vedova del posto e di sua figlia” e non potrà fare a meno di occuparsene. Una vicenda che sarà l’espediente attraverso il quale Hondo rifletterà su cosa fare della sua vita e della sua carriera.

Di fronte a uno spettacolare sfondo di montagne, diverso da qualsiasi cosa si veda in televisione, queste prime due ore della quinta stagione ci permetteranno di esplorare il personaggio e le scelte di Hondo in un modo unico ed emozionante per noi. Non vediamo l’ora di mostrare questi episodi ai nostri fan.

In Italia SWAT 5 andrà in onda nel 2022 su Rai2.