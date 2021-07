Con Wannabe delle Spice Girls il mondo del pop cambia per sempre. Non si sa per quale fenomeno naturale le più grandi rivoluzioni del mondo della musica arrivino dalla Gran Bretagna. Di fatto, l’avventura di quelle 5 ragazze inizia da un annuncio pubblicato su The Stage da Bob e Chris Herbert della Heart Managament.

“Siete spregiudicate, estroverse, ambiziose e capaci di cantare e di ballare?”. In questo modo gli Herbert cercano di formare un gruppo tutto al femminile per fornire una risposta al fenomeno delle boyband che sta facendo scintille in tutto il mondo. Il 4 marzo 1994 circa 400 ragazze si precipitano ai Dancework Studios di Londra. Le prove consistono in una sessione di ballo sulle note di Stay degli Eternal e in una performance solista.

A convincere gli Herbert sono Geri Halliwell, Melanie Jayne Chisholm, Melanie Janine Brown, Victoria Adams e Michelle Stephenson. Insieme formano le Touch, primo nome dato al progetto. In seguito Michelle abbandona le colleghe e subentra Emma Bunton, amica di Victoria. Nel 1995 le Touch abbandonano la Heart Management e riescono a firmare un contratto con la Virgin Records. Nascono così le Spice Girls: Ginger Spice, Posh Spice, Mel C, Mel B e Baby Spice, nomi che secondo il critico David Sinclair verranno ricordati con lo stesso peso di Ringo, John, George e Paul. Sì, proprio loro.

L’8 luglio 1996 esce Wannabe delle Spice Girls, il singolo di debutto. È il pop che tutti aspettavano: 5 ragazze bellissime che cantano e ballano, che ammiccano, che offrono un ritornello che ti si pianta in testa: “If you wanna be me lover, you gotta get with my friends”. In poco tempo Wannabe delle Spice Girls raggiunge la prima posizione in 32 Paesi, vende 7 milioni di copie e ancora oggi è il singolo di un gruppo femminile più venduto della storia.

Il mondo del pop cambia per sempre, dopo Wannabe delle Spice Girls.