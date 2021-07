Nel bel mezzo delle polemiche arriva anche quella di Vittorio Sgarbi contro Fedez. Il critico d’arte ha detto la sua dopo le affermazioni dei Ferragnez sulla richiesta da parte di Matteo Renzi e Italia Viva di rivedere il testo del ddl Zan per trasformarlo in un disegno di legge meno divisivo.

Sgarbi contro Fedez

Vittorio Sgarbi, in un video pubblicato sui suoi canali social, ha attaccato Federico Lucia per le ripetute posizioni prese a favore del disegno di legge contro l’omotransfobia, anche da parte di sua moglie Chiara Ferragni. La querelle di questi giorni è partita proprio da parte dell’influencer milanese, che nel commentare la posizione di Matteo Renzi aveva scritto: “Politici, fate schifo”. Matteo Renzi aveva replicato chiedendo un confronto pubblico, al quale ieri si è opposto Fedez in difesa di sua moglie.

In questo nuovo giro, nelle ultime ore, è arrivato l’intervento di Sgarbi contro Fedez: “Chi ca**o è Fedez?“, chiede ripetutamente il critico d’arte dal suo terrazzino indossando l’accappatoio. “Se avete una malattia, rivolgetevi a Fedez”, insiste Sgarbi con un certo nervosismo.

Ecco l’intervento di Sgarbi contro Fedez:

“Se voi aveste un cancro come l’ho avuto io, chiedereste a Fedez cosa fare? Ci sono persone che non fanno i politici, caro Fedez, che sono di sinistra e che hanno espresso i loro dubbi su una legge che si può discutere. Non è che quello che dice Zan è perfetto ed eterno. Nessuno vuol negare l’opportunità di lottare contro l’omofobia, non c’è bisogno di dire che i preti insegneranno ai bambini ad in**larsi a vicenda. I preti insegneranno quello che è la famiglia cristiana. Che c’è di male? Non va rispettata la famiglia cristiana? Deve essere rispettata la famiglia di Fedez? Chi ca**o è Fedez? Se avete una malattia chiedete a Fedez, lui avrà la risposta che va bene alle piazze”.

Infine Vittorio Sgarbi riprende il discorso dalla frase usata da Fedez contro Matteo Renzi, ovvero: “Fai la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”. Sgarbi lo provoca: “Tu hai mai fatto la pipì sulla testa di Chiara Ferragni?”.

La risposta di Fedez

La risposta di Fedez alle affermazioni di Sgarbi, specialmente sulla domanda rivolta alla moglie Chiara Ferragni, non si è lasciata attendere. Federico Lucia ha ritwittato il video del critico d’arte con una breve risposta:

“Leggendo i titoli di oggi pensavo seriamente di essere stato io ad aver abbassato il livello del dibattito politico italiano. Poi su “Ma Fedez la fa la pipì in testa alla Ferragni?” del deputato Sgarbi ho tirato un sospiro di sollievo”.

Non si escludono altre repliche al video di Sgarbi contro Fedez, specialmente in questi giorni in cui il dibattito sul ddl Zan è più vivo che mai grazie anche alle polemiche sollevate dai due influencer che, dall’inizio, si sono resi i più seguiti portavoce del disegno di legge.