Ho scoperto ROBERTO FABBRI grazie a un collegamento in diretta con WE HAVE A DREAM e ammirato la sua abilità nel suonare la chitarra, tanto che è più famoso nel mondo che in Italia. Mi ha detto che dal vivo spesso si esibisce con le due figlie, Valeria al violino e Francesca Romana al canto, anche in festival di chitarra nel mondo. Incuriosito, li ho invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Hanno iniziato con una versione di “Nuovo cinema Paradiso”. Poi ha eseguito un brano scritto da lui: “Inside me”, solo violino e chitarra. A questo punto gli ho chiesto di suonare con la chitarra “Asturias”, un brano classico portato alla notorietà da Segovia e per me, ragazzino amante del rock, dai Doors con “Spanish Caravan”. Di nuovo in tre hanno dipinto un altro classico: “Over the rainbow”. Poi una composizione di Roberto Fabbri per violino e chitarra “Il suo sorriso”, ispirata a una lirica di Pablo Neruda che dice: “Negami il pane, l’aria, la luce ma il tuo sorriso mai perché ne morrei”. Infine il trio ci ha portato a Napoli con “Malafemmena” che ha concluso la loro esibizione live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ed ecco una breve bio di Roberto Fabbri:

Roberto Fabbri concertista, compositore, autore e didatta, ha compiuto, con il massimo dei voti e la lode, gli studi chitarristici presso il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma. Riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea, Fabbri alla carriera concertistica ha da sempre affiancato una notevole attività editoriale. Le sue oltre 30 pubblicazioni per chitarra sono tradotte in cinque lingue, compreso il cinese, e distribuite in tutto il mondo. Tiene regolarmente concerti e master classes, insieme a prestigiosi nomi del panorama chitarristico internazionale, nei più importanti festival chitarristici e nelle più note sale concertistiche d’Europa, Stati Uniti, Sud America, Russia ed Asia.

È testimonial ufficiale della prestigiosa liuteria Ramirez. Roberto Fabbri è anche il direttore artistico dell’Accademia “Novamusica & Arte” di Roma da lui fondata nel 1986, nonché del “Festival Internazionale della Chitarra Città di Fiuggi”. Fabbri è oggi indiscutibilmente il più grande chitarrista classico italiano, noto in tutto il mondo (oltre 1.500.000 visualizzazioni sul canale youtube e 30.000 followers – migliaia di libri venduti per Carisch/Hal Leonard Europe tradotti in 5 lingue).

È docente di chitarra classica al Conservatorio Statale di Musica “Gaetano Braga” di Teramo dove ha fondato ed è il direttore del primo dipartimento presente in un Conservatorio Statale dedicato espressamente alla chitarra nei suoi diversi generi classico, 800, flamenco, jazz, pop rock e fingerstyle. Lo spartito del brano in versione chitarra sola si può trovare nella sua pubblicazione “Beyond” ed Carisch-Hal Leonard Europe, per la quale è in uscita una imponente opera curata dallo stesso Fabbri dal titolo “Guitar Master Antology” (170 pezzi quasi trecento pagine) con una sua scelta delle opere più importanti che hanno segnato, in cinque secoli, la storia di questo strumento. Roberto Fabbri presenta sul suo canale Youtube il nuovo video con un inedita versione del suo brano Hammam realizzato insieme ad un ospite d’eccezione: Edin Karamazov (liutista in duo con Sting in “Song From The Labyrinth”) riconosciuto al livello internazionale come il più grande concertista al mondo di questo strumento.

