Nella sua penultima stagione La Casa di Carta ha rinunciato ad uno dei suoi personaggi migliori, la laboriosa e grintosa Nairobi, prima finita nel mirino dall’antagonista per eccellenza Alicia Sierra con un ricatto sulla pelle di suo figlio e infine uccisa da Gandía. Una morte scioccante per il pubblico, che avrebbe preferito di gran lunga liberarsi di personaggi più odiosi o comunque meno empatici.

La motivazione di questa scelta ne La Casa di Carta 4 era stata individuata inizialmente nella volontà dell’attrice Alba Flores, volto di Vis a Vis, di dedicarsi ad altri progetti. In realtà il backstage della sua ultima scena sembrava rivelare un addio molto doloroso e per niente desiderato da parte sua. Ora invece il regista e produttore esecutivo della serie Jesus Colmenar ha parlato di un’altra motivazione dietro la tragica uscita di scena di Nairobi.

Se La Casa di Carta è stata privata proprio di Nairobi è anche per una ragione di tipo creativo. In un’intervista con Indian Express, Colmenar ha spiegato che Nairobi non avrebbe trovato il suo posto nel sequel della serie perché la quinta stagione è stata immaginata come una guerra totale tra i banditi del Professore e le forze di polizia. Un ultimo atto brutale in cui un personaggio sensibile come quello di Nairobi avrebbe trovato poco spazio.

Nairobi rappresentava in un certo senso il cuore della banda. E penso che avrebbe faticato a trovare il suo posto nel sequel, visto che è una stagione di scontro diretto. E Nairobi è sempre stata un personaggio diverso, un personaggio che non era per lo scontro diretto.

Ma l’assenza di Nairobi ne La Casa di Carta servirà a spronare il resto della banda a completare l’impresa della rapina alla Banca di Spagna, anche in suo onore, perché “la sua eredità ispirerà gli altri personaggi, questo è certo” ha concluso Colmenar.

La Casa di Carta 5 uscirà in due parti tra settembre e dicembre 2021 e sarà l’ultimo capitolo della serie, di cui potrebbe arrivare – tra qualche tempo – uno o più progetti di spin-off.