Su YouTube è disponibile il video ufficiale di Ansia, il nuovo brano di Alessio Bernabei, realizzato con la collaborazione di tanti tiktokers.

Registrato al Multiset Studio Bicocca (Milano), ha sullo sfondo ambienti colorati dove si svolge una festa in stile anni ’90, volutamente in contrapposizione con il significato del brano che racconta un amore tossico.

Il video vuole trasmettere il senso di libertà che deriva dall’aver spezzato quelle “catene” che ci hanno impedito di vivere serenamente e viene festeggiato con un party anni ’90 all’insegna dell’amicizia e dell’amore libero, vero e sincero che non distingue sesso, colore e razza.

Al videoclip hanno partecipato alcuni dei più importanti TikTokers italiani ed influencer: Chaimaa Cherbal, Francesca Chiano, Beatrice Cossu, Jennifer Poni, Jessica Giorgia Senesi, Nick Barbiani, Antonio Di Fiore e Alex Tonti.

Nella clip anche Hala, Massimo D’Alessio, Stefano Donatelli, Stefano Michensia, questi ultimi tre interpretano la band.

Ansia è il nuovo singolo che Alessio Bernabei propone per l’estate. Segue Everest, la ballad invernale.

Alessio Bernabei racconta così Ansia: “Ansia è un brano che ho scritto più di un anno fa durante una relazione tossica, un po’ come valvola di sfogo, un po’ per cercare di evadere. L’ho lasciato nel cassetto per molto tempo ma sentivo di avere un conto in sospeso“.

“Racconto di come un rapporto possa essere eccitante ma allo stesso tempo come possa distruggerti e renderti dipendente da quella persona, in queste situazioni il rischio è quello di indebolirsi e diventare paranoico”, le sue parole nel momento della pubblicazione del brano disponibile in tutti gli store digitali e in radio, da oggi anche su YouTube con il video ufficiale.