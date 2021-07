Il vostro smartphone è stato un regalo e non sapete esattamente se sia o meno resistente all’acqua? In questi giorni di grande calura potrebbe tornarvi comodo saperlo (magari siete al mare e vi manca proprio questa informazione). C’è un’applicazione che può dirvelo, ovvero ‘Water Resistance Tester‘. Il programma, attraverso il barometro del dispositivo, valuterà la differenza di pressione tra una situazione ‘normale’ ed una in cui la pressione è maggiore per effetto di una simulazione, resa possibile dalla pressione esercitata dalle dita sullo schermo.

Un concetto molto semplice, e che ha anche offerto risultati discreti, segnalando la mancanza di protezione a bordo di dispositivi con certificazione IP riparati presso centri non autorizzati. Certo, affidarsi ad occhi chiusi a quest’applicazione per valutare se il proprio smartphone sia o meno impermeabile è cosa che sconsigliamo di fare (non bisogna fidarsi ciecamente dell’applicazione, che potrebbe anche restituire risultati non del tutto veritieri, e farvi incappare in convinzione non del tutto fondate). La cosa migliore da fare, in questi casi, è risalire all’esatto modello del dispositivo e fare una ricerca in Rete per capire se è effettivamente provvisto, o sprovvisto, di un qualche standard di protezione contro l’acqua. Un altro aspetto da valutare è il grado di usara del dispositivo stesso, che, pur in presenza della certificazione, potrebbe gravare sullo stato complessivo della protezione dall’acqua.

Precisiamo anche che, pur essendo impermeabile ed in ottime condizioni, sarebbe sempre preferibile evitare di bagnare lo smartphone di propria iniziativa. Gli spruzzi non dovrebbero essere un problema, ma l’immersione completa, specie a determinate profondità, potrebbe causare qualche danno imprevisto. In ogni caso, nessuno vi vieta di testare l’app ‘Water Resistance Tester’ per vedere che tipo di risultato restituirà per quanto riguarda il vostro smartphone (tenendo presente che potrebbe non essere propro la verità).