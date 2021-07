Lele Adani lascia Sky ed ora possiamo considerare la notizia ufficiale, considerando il fatto che l’opinionista e telecronista ha dato l’annuncio subito dopo il fischio finale della semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Una notizia inaspettata, che forse preannuncia il suo immediato passaggio a DAZN, che ad ore dovrebbe annunciare la nuova squadra di giornalisti ed opinionisti per la prossima stagione. Quella caratterizzata da tante novità tecniche, come preannunciato nei giorni scorsi, ma anche dai diritti acquistati per il 70% in esclusiva in Serie A.

Lele Adani lascia Sky e si avvicina il suo passaggio a Sky

Dunque, Lele Adani lascia Sky, ma al momento non si hanno notizie ufficiali sul suo futuro. Appare improbabile il suo ritorno nel mondo del calcio da tesserato, se pensiamo al fatto che nel 2014 ha rifiutato la proposta di Mancini di portarlo con sé all’Inter. La notizia non era nell’aria, nonostante l’opinionista ha sempre spaccato l’opinione pubblica per il suo stile particolarissimo nel raccontare il calcio. Non è un caso che il suo compagno di viaggio, Trevisani, sia rimasto senza parole dopo l’annuncio giunto in diretta dall’ex difensore di Fiorentina ed Inter.

Gli addetti ai lavori danno praticamente per scontato il suo passaggio a DAZN, ma maggiori informazioni in merito si avranno solo nei prossimi giorni. Magari già tra qualche ora. Così fosse, sarebbe un gran colpo per la piattaforma che si è aggiudicata i diritti della Serie A per i prossimi tre anni. Va detto che, oltre al discusso Adani, lo stesso passo pare possa essere fatto anche da Ambrosini e Cattaneo. Insomma, Sky perde i pezzi, ma ad oggi non conosciamo ancora le sue contromisure.

Possiamo solo ribadire che Adani lascia Sky, in attesa di eventuali annunci da parte di DAZN. In un’epoca del genere, anche il mercato dei telecronisti e dei giornalisti diventa questione molto delicata nell’immaginario collettivo.