La serie dal film Parasite inizia a prendere forma, anche se non ha ancora un orizzonte d’uscita. Questo ambizioso progetto che adatterà in una miniserie il film premio Oscar del regista sudcoreano Boong Joon Ho è uno dei titoli più promettenti di HBO, che quest’anno ha già convinto pubblico e critica con l’ambiziosa Omicidio a Easttown.

La serie dal film Parasite vede coinvolto nella produzione esecutiva lo stesso Boong Joon Ho, che con questo film ha sbancato la stagione degli Oscar 2020 conquistando ben quattro statuette tra i premi principali, quelle del miglior film, miglior film in lingua straniera, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Nel 2019 per lo stesso film era arrivata la Palma d’oro a Cannes, come ha ricordato il regista ospite della nuova edizione del Festival della cittadina francese.

Parlando della serie dal film Parasite da ospite della serata inaugurale della kermesse, appena partito per l’edizione 2021, Boong Joon Ho l’ha definita “una commedia nera“, che riprenderà la trama della pellicola ma con una storia ambientata negli Stati Uniti. D’altronde i temi della sperequazione feroce e dell’ambizione alla scalata sociale sono piuttosto universali e adattabili con diverse sfumature a qualsiasi contesto. Il premio Oscar sudcoreano, che ha scritto e diretto il film, sta collaborando con lo sceneggiatore Adam McKay, regista de La Grande Scommessa e sceneggiatore della serie Succession di HBO, per calare questo racconto nella società capitalista del sogno americano.

Sono coinvolto con HBO nell’adattamento della storia in formato serie. Sarà una commedia nera. Lavoro anche a stretto contatto, collaborando con lo sceneggiatore Adam McKay e, questa volta, dando le mie opinioni come produttore. È lo stesso concetto, solo che si svolge qui negli Stati Uniti, perché penso che la storia potrebbe accadere in qualsiasi parte del mondo.

Le prime notizie sulla serie dal film Parasite risalgono al gennaio 2020, ancor prima dell’atteso trionfo della pellicola agli Oscar di quell’anno. La vittoria travolgente con quattro premi ha dato ulteriore impulso al progetto, spingendo HBO a mettere in cantiere questa ambiziosa miniserie in lingua inglese di cui Bong e McKay sono anche produttori esecutivi. Il progetto si preannuncia costoso e imponente in termini di tempi di produzione e ad oggi non c’è ancora una previsione d’uscita.