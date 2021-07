La nuova fiction di Francesca Chillemi ci farà dimenticare la sua esuberante Azzurra Leonardi di Che Dio ci Aiuti. L’attrice sarà impegnata in una progetto di Lux Vide, stessa casa di produzione dell’amata serie Rai, in onda ormai da sei stagioni.

Si tratta di Viola come il mare, fiction Mediaset tratta dal libro di Simona Tanzini, Conosci l’estate?. È una storia tutta al femminile, delicata e struggente, in cui una giovane donna convive tutti i giorni con una malattia degenerativa.

Francesca Chillemi interpreta Viola, una giornalista che, nonostante la sua condizione di salute, non rinuncia a svolgere il lavoro che ama. Originaria di Roma, si trasferisce a Palermo per indagare sulla morte della giovanissima Romina la quale viene trovata strangolata. Il principale sospettato è un cantautore di nome Zefir. La giornalista inizia ad indagare aiutata da un poliziotto che si occupa del caso. Viola, però, non è una persona comune: tutti i giorni lotta con una patologia degenerativa che influenza il suo modo di percepire la realtà.

La nuova fiction di Francesca Chillemi significa un addio a Che Dio ci Aiuti? La settima stagione della fiction Rai è stata confermata, ma il cast non è ancora stato ufficializzato. Sappiamo che alcuni attori sono impegnati in altri progetti, quindi la produzione non può partire con le riprese.

Nella sesta stagione, il pubblico ha assistito a un cambio di rotta per il personaggio di Azzurra Leonardi, che ha deciso di abbracciare la vocazione e prendere i voti. I dubbi non sono mancati, soprattutto quando in convento è arrivata la piccola Penny, una bambina che ha subito un trapianto di cuore, e quell’organo apparteneva a Davide, il figlio dell’amato Guido. Nel finale, Azzurra è stata anche indotta in tentazione dal nuovo barista del convento, interpretato dall’attore turco Can Yaman.

Che ne sarà di Azzurra Leonardi? Certo un suo addio peserebbe molto agli affezionati della fiction Rai, personaggio amato dal pubblico soprattutto per i suoi siparietti con Suor Angela.