Esce Jackpot di Federico Baroni, il nuovo singolo corredato dal primo double verticale video mai realizzato.

“L’idea del Double Vertical Music Video è nata ancora prima del brano”, racconta Federico Baroni. “Durante la pandemia, mi sono promesso che all’uscita del mio nuovo progetto, avrei voluto trovare un’idea forte per far vedere i social non solo come uno strumento per isolarsi, ma anzi come un modo per far tornare le persone a condividere dei momenti e a stare insieme”, prosegue Federico Baroni.

Si tratta sostanzialmente di un videoclip ufficiale diviso in due parti: in una parte è Federico il protagonista della clip, nell’altra parte il protagonista è Chricchio.

“Nella parte di video in cui sono io il protagonista, ho voluto raccontare il brano attraverso le immagini, mentre la parte di video in cui è protagonista Chricchio rappresenta quella che era la mia vita alla sua età. La musica però ha cambiato tutto, proprio come succede a lui”, spiega il cantante.

“In questo video, ho voluto dimostrare che le barriere che ci poniamo sono solo nella nostra

testa e a volte basta una canzone spensierata, come “Jackpot”, per affrontare la vita con positività. La

musica ci salva dai momenti in cui tutto ci sembra andare per il verso storto”, conclude Baroni che rilascia Jackpot 2 anni dopo l’album Non Pensarci.

Il brano, scritto dallo stesso Federico Baroni con Federico Sambugaro Baldini, è stato prodotto da Riccardo Scirè. Il video è stato girato da Davide “Bastanimotion” Bastolla e incrocia la storia di Federico con quella di Chricchio (interpretato da Christian Dei).

Il double vertical video prevede la visione di due video, girati entrambi in verticale e caricati separatamente su YouTube come lato sinistro e lato destro. Quando si uniscono due smartphone e si avviano i video

contemporaneamente, si può seguire la storia connessa tra le due clip.

Testo Jackpot di Federico Baroni

Stasera me ne andrei al casinò

Ma lei mi dice no

Lei mi dice no

Voglio spendere tutto ciò che ho

Ma lei mi dice no

Lei mi dice no

Vorrei una villa al mare

Non avere pare a cui pensare

Ok, come un’astronave



Partire senza tornare

Ma lei non mi lascia stare

E ripete che devo restare

Ok, io la lascio fare

Ma poi parto senza tornare

Stop

Ho già quello che voglio e non ci sto

Che la mia libertà vale un jackpot

Lascio i problemi a casa e dico oh

Lei dice oh

Stasera voglio stare con lei stop

E lei mi dice oh

Lei mi dice oh

E non ci serve andare al casinò

Perché siamo già in love

Perché siamo già in love

Vorrei stare con mia madre



Non avere pare a cui pensare

Ok, non restarci male

Se poi a una certa dico “devo andare”

Ma lei non mi lascia stare

E ripete che devo restare

Ok, io la lascio fare

Ma poi parto senza tornare

Stop

Ho già quello che voglio e non ci sto

Che la mia libertà vale un jackpot

Lascio i problemi a casa e dico oh

Lei dice oh

No stress, no stress

Voglio stare easy weekend

Delle cuffie funky no cap

Lascio i problemi a casa e dico

No stress, no stress



Voglio stare easy weekend

Delle cuffie funky no cap

Lascio i problemi a casa e dico

Stop

Ho già quello che voglio e non ci sto

Che la mia libertà vale un jackpot

Lascio i problemi a casa e dico oh

Lei dice Ooh