La camera ardente per Raffaella Carrà è stata aperta questa mattina in Campidoglio. Ad accogliere il corteo c’è Virginia Raggi, sindaco di Roma, mentre le forze dell’ordine sono operative per accogliere i visitatori in piccoli gruppi. Attiva anche la Protezione Civile, che distribuisce bottigliette d’acqua a chi arriva per porgere l’ultimo saluto alla regina della TV.

La camera ardente per Raffaella Carrà

La camera ardente per Raffaella Carrà ha aperto questa mattina alle 8 con una prima pausa alle 12. Riaprirà oggi pomeriggio alle 18 per continuare ad accogliere i visitatori fino a mezzanotte. Il feretro si è fermato dopo un lungo corteo che ha toccato tutti i luoghi simbolo della carriera della regina della TV e della Rai: la sede di via Teulada 66, quella di viale Mazzini 14, il Teatro delle Vittorie e l’Auditorium del Foro Italico. A proposito di quest’ultimo, esiste una petizione online in cui si propone di intitolare la struttura a Raffaella Carrà. La raccolta firme è già iniziata.

I primi ad arrivare alla camera ardente sono stati i suoi stimati colleghi: Pupo, Pippo Baudo, Renzo Arbore, Maria De Filippi, Vladimir Luxuria, che in religioso silenzio si sono avvicinati al feretro, disposto nella Protomoteca del Campidoglio, per salutare dignitosamente la loro amica. Accanto alla bara una foto enorme di Raffaella Carrà con la scritta: “Il tuo silenzio fa rumore”.

Il funerale domani alle 12

Il funerale della regina della TV si terrà domani mattina alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su piazza del Campidoglio.

Intanto presso la Protomoteca si moltiplicano i volti che accorrono per rendere omaggio a uno dei volti più amati della televisione italiana: c’è chi arriva dal Cile, chi confessa di considerarla una seconda mamma, chi si commuove di fronte alle domande dei giornalisti. La camera ardente per Raffaella Carrà diventa, così, il suo nuovo palcoscenico.