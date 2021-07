Da venerdì 9 luglio va in onda il medical crime Temple su Sky, una prima visione in 8 episodi. Questo dramma britannico creato da Mark O’Rowe è basato sulla serie norvegese Valkyrien, un noir ambientato in un ospedale di Oslo. La versione inglese della serie ha per protagonisti Mark Strong, Carice van Houten e Daniel Mays e si svolge invece in una Londra perlopiù sotterranea.

La storia del medical crime Temple su Sky è quella di un rinomato chirurgo, Daniel Milton, che aggira ogni regola deontologica pur di trovare una cura per la malattia terminale di sua moglie Beth, una ricercatrice che cerca una terapia per il suo male. Disperato e disposto a tutto, suo marito ha messo in piedi una clinica illegale nel labirinto di tunnel abbandonati sotto la stazione della metropolitana di Temple. Operando pazienti che non possono rivolgersi alle strutture legali (criminali o disperati che non possono essere curati in ospedale), il dottor Milton raccoglie denaro per finanziare la sua ricerca sulla malattia terminale della moglie. La sua attività, in cui è aiutato dall’impiegato della stazione Lee e dalla ricercatrice Anna, si svolge all’interno di un dedalo di tunnel in cui nessuno mette mai piede e che diventa teatro di una clinica clandestina.

Nel cast di Temple su Sky Mark Strong interpreta il chirurgo Daniel Milton, disposto a fornire cure mediche illegali per finanziare la sua ricerca sulla malattia della moglie, interpretata da Catherine McCormack. Daniel Mays interpreta Lee Simmons, impiegato della rete di trasporti che aiuta il protagonista a gestire la sua clinica sotterranea, mentre Carice van Houten interpreta Anna Willems, ricercatrice e amica di Beth nonché ex fiamma di Daniel, coinvolta suo malgrado nell’esperimento illegale. Milton e sua moglie hanno anche una figlia, la studentessa diciannovenne Eve Milton, interpretata da Lily Newmark.

Dopo il debutto di Temple su Sky One nel Regno Unito nel 2019, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Arriva in Italia su Sky Atlantic e su Now da venerdì 9 luglio in prima serata, prendendo il posto di un altro format originale Sky di natura inglese, COBRA – Unità Anticrisi.