Rai1 trasmetterà anche i funerali di Raffaella Carrà in diretta tv e streaming venerdì 9 luglio, dalle 11.40. Dopo averle dedicato ampi spazi della sua programmazione, dagli speciali Techetecheté su Rai1 alle repliche di A Raccontare Comincia Tu su Rai3, la tv pubblica continua a rendere omaggio alla sua icona più amata, trasmettendo anche l’ultimo saluto, la messa funebre che si tiene nella Basilica dell’Ara Coeli in Campidoglio il 9 luglio alle 12.00.

I funerali di Raffaella Carrà in diretta tv e streaming

La Rai trasmetterà i funerali di Raffaella Carrà in diretta tv e streaming su Rai1 e Raiplay: sarà possibile seguirli tanto sul primo canale quanto sul portale online della Rai, con lo speciale a cura del Tg1. La diretta partirà alle 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo Di Giacomo. Anche RaiNews24, canale 48 del digitale terrestre, aprirà continue finestre informative sulla cerimonia durante le edizioni in onda dalle 12.00.

Dopo i funerali di Raffaella Carrà in diretta tv e streaming lo speciale Techetechetè

Oltre ai funerali di Raffaella Carrà in diretta tv e streaming sull’ammiraglia Rai, ci sarà anche un altro speciale Techetechetè – Omaggio a Raffaella in onda dalle 20.30 alle 22.00 di venerdì 9 luglio, dopo il primo trasmesso nel giorno della sua morte. Rai1 ha anche trasmesso il corteo funebre che da casa dell’artista ha portato la bara in Campidoglio per la camera ardente, passando da tutti gli studi televisivi che hanno visto in scena la Carrà in 60 anni di carriera.

Funerali di Raffaella Carrà in diretta tv e streaming e speciale RadioLive

Inoltre, sempre venerdì 9 luglio, a partire dalle 9.00, la mattina di Rai RadioLive sarà interamente dedicata al ricordo di Raffaella Carrà con i suoi brani più noti, stralci di interviste e testimonianze per omaggiare la showgirl dal caschetto biondo che oggi tutti piangono con affetto e cordoglio. Il Direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, lo ha annunciato come “un omaggio dovuto a una artista che ha sempre amato la Rai (…) un ricordo, ma soprattutto un modo concreto e tangibile per continuare a far vivere l’arte di Raffaella Carrà, con le sue canzoni che tutti gli italiani hanno amato e, sono sicuro, continueranno ad amare“.