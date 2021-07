Sono stati annunciati i concerti di Giusy Ferreri in estate. La cantante tornerà sul palco a luglio e ad agosto dopo il successo dell’ultimo singolo, Shimmy Shimmy, realizzato con Takagi & Ketra.

La prima tappa del tour estivo di Giusy Ferreri è quella del 24 luglio al castello Sforzesco di Vigevano (PV), il 27 luglio sarà a Peccioli (PI) all’Anfiteatro Fonte Mazzola. Il 29 luglio è attesa per un concerto a Bergamo, in occasione di Lazzaretto Estate 2021.

Il 31 luglio sarà infine a Ladispoli, in provincia di Roma, al Parco Oasi di Palo Laziale.

Il mese di agosto vedrà la Ferreri nuovamente sul palco. Due gli appuntamenti al momento comunicati. Il 6 agosto Giusy si esibirà in concerto a Sammichele di Bari (BA) in Piazza Vittorio Veneto; il 14 agosto sarà a Fondi (LT) per Holiday Village Fondi.

I concerti di Giusy Ferreri in estate fanno parte del tour Live 2021 e la riportano alla dimensione dal vivo dopo l’interruzione delle attività musicali (e non solo) che dura da oltre un anno a causa del perdurare della pandemia dovuta al covid-19. Alle date annunciate sui social, se ne aggiunge un’altra: il 30 luglio la Ferreri sarà dal vivo alla Notte Rosa di Misano Adriatico.

Presto ci saranno altre novità sul fronte della musica di Giusy Ferreri, probabilmente legate ad altre attività dal vivo. Lo comunica la cantante sui social, entusiasta di poter finalmente tornare ad esibirsi per i fan in estate.

Giusy Ferreri è in radio con la canzone Shimmy Shimmy, per la quale ha prestato la voce nel brano di Takagi & Ketra, disponibile dallo scorso 28 maggio. Ai tempi della pubblicazione del brano, Giusy aveva detto:



“Anche questa volta Takagi e Ketra hanno fatto breccia nel mio cuore, coinvolgendomi in questo nuovo viaggio che vuole essere un omaggio all’Arabia e al Medioriente. Con questa ulteriore collaborazione andiamo a completare coerentemente il nostro viaggio musicale. Le loro sonorità arrivano sempre potenti, incalzanti ed energiche e non ho saputo resistere a Shimmy Shimmy, sono certa che in tanti avranno voglia di ballarla e divertirsi insieme a noi”.