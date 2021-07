Siete appassionati di smartwatch e propensi ad acquistarne uno del brand Xiaomi? Allora non potete perdervi la fantastica offerta relativa allo Xiaomi Mi Watch Lite, disponibile nella colorazione nera su Amazon al costo di 59,99 euro anziché i 69,99 di listino. Questo orologio intelligente è molto semplice sia nel suo stile che nel suo design ed è economico quanto basta. La sua realizzazione è in plastica, sfoggia angoli rotondi ed il suo peso è di soli 32 gr. Nell’assieme, si presenta molto bene. Il cinturino è in silicone, anch’esso comodo, l’unica “pecca” è che può essere sostituito solo con altri cinturini appositi e quindi non in formato standard.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite è dotato di un display touch a colori TFT da 1,4 pollici di forma quadrata e con risoluzione di 320 x 320 pixel. L’indossabile utilizza la tecnologia LCD , deale in determinate situazioni di luminosità e contrasto. Sia al chiuso che all’aperto, questo wearable tiene traccia dei movimenti in tempo reale e supporta l’impostazione di obiettivi di allenamento specifici per migliorare i risultati del vostro esercizio. Undici sono le modalità di allenamento come: corsa all’aperto, tapis roulant, ciclismo all’aperto, nuoto libero, attività libera, nuoto in piscina, cricket, trekking, corsa trail, camminata e cyclette. Dotato di doppio sistema di posizionamento satellitare GPS + GLONASS e di sensori intelligenti multipli, lo Xiaomi Mi Watch lite può tracciare con precisione traiettoria, velocità, distanza e calorie bruciate. Inoltre, è anche in grado di misurare ogni tipo di variazione del battito cardiaco.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite è ideale per il monitoraggio professionale della salute, tenendo traccia delle vostre condizioni fisiche. Il dispositivo monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24 grazie al sensore PPG, coome anche la durata del sonno profondo e leggero aiutandovi a dormire meglio. Quanto alla batteria, garantisce un’autonomia fino a 9 giorni e fino al 100% di carica in soli 2 ore. Insomma, questo e tanto altro ancora potrete trovarlo a bordo del dispositivo in offerta a 59,99 euro su Amazon, venduto e spedito dall’e-commerce . Inoltre, se siete abbonati al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.