Il nuovo bonus TV è realtà: chi può richiederlo e a quanto ammonta il voucher di cui gli italiani potranno usufruire per cambiare il loro televisore non adatto a ricevere il rinnovato segnale del digitale terrestre per lo standard DVB-T2/HEVC Main 10? Dopo le prime voci al riguardo, è giunta la conferma della seconda misura prevista dal Governo dopo il voucher già fissato nel 2019 di 50 euro.

A quanto ammonta il nuovo bonus TV

Gli italiani potranno godere di uno sconto fino al 20% del valore di un nuovo televisore, ossia fino a 100 euro. Condizione imprescindibile per lo sconto applicato proprio al momento dell’acquisto sarà la rottamazione della vecchia TV che non riceverà il nuovo segnale. Quest’ultima potrà essere consegnata presso il negozio dove si acquisterà un nuovo apparecchio o presso un’isola ecologica che consegnerà all’interessato un preciso certificato.

Chi può fare richiesta del nuovo bonus TV

La più grande novità del nuovo bonuis TV risiede sotto questo aspetto davvero fondamentale. L’incentivo potrà essere richiesto davvero da tutti, a patto solo che siano residenti in Italia, in regola con il pagamento del canone e posseggano un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

A differenza del voucher 2019 da 50 euro, non sarà dunque necessario rientrare in una specifica fascia di reddito per il proprio ISEE. Desta solo preoccupazione il fatto che per la misura proposta dal Governo siano stati stanziati “solo” 250 milioni di euro e si teme che questi non possano essere sufficienti per coprire la richiesta di tutti gli italiani. In effetti è stato calcolato che i nuclei famigliari potenzialmente interessati da un nuovo acquisto potrebbero essere addirittura 9 milioni. Si potrà fare richiesta dell’incentivo fino a dicembre 2021 ma, visto quanto appena riferito sulle risorse, forse sarebbe il caso di non attendere così tanto per scegliere il proprio apparecchio in grado di mostrare tutti i programmi nello standard DVB-T2/HEVC.