Prepariamoci ad un visibile cambiamento per la condivisione di link in WhatsApp. Non che la funzione in se subirà delle modifiche nella sua operatività, ma in chat la comparsa dei collegamenti ipertestuali avverrà in una nuova veste grafica, a dire la verità anche abbastanza utile soprattutto per i destinatari del contenuto.

Nella foto di apertura articolo ecco che viene mostrato il nuovo look di un link in WhatsApp. Siamo abituati alla semplice riproposizione dell’URL che identifica una particolare pagina web senza ulteriori dettagli: ora, invece, gli sviluppatori hanno pensato bene di creare un’anteprima estesa di quando presente in chat. Come naturale conseguenza, chi riceve il collegamento, ancor prima di aprirlo, avrà una precisa idea di che cosa sta per andare a consultare.

La novità dei link in WhatsApp nella loro formula estesa è saltata fuori dalla beta Android dell’applicazione appena resa disponibile sul Play Store nella versione 2.21.14.15 per utenti che aderiscono al programma. Nei giorni scorsi, lo stesso cambiamento era apparso per i dispositivi iPhone, sempre in via sperimentale. Ora dunque non ci sono più dubbi sul fatto che gli esperti stiano lavorando di buona lena per rendere disponibile ben presto l’implementazione per tutti gli utilizzatori del servizio di messaggistica.

Va chiarito che l’ampiezza dell’estensione dell’anteprima dei link WhatsApp dipenderà molto dalla pagina web alla quale questi si riferiscono. Potranno esserci anche dei casi in cui i collegamenti a monte non permettano la visione di un box con le informazioni simile a quello già visibile come esempio dell’immagine di inizio articolo. Non c’è dubbio sul fatto che tuttavia il cambiamento risulterebbe utile a chiunque riceva un collegamento così esteso per una sua prima valutazione, ancor prima dell’apertura. C’è da sperare dunque che gli sviluppatori implementino presto questo tipo di funzione all’interno dell’applicazione definitiva e per tutti i sistemi operativi mobili.