Arrivano indicazioni interessanti, in queste ore, per quanto riguarda il mondo dei Samsung Galaxy. Stiamo parlando della questione aggiornamenti, considerando il fatto che il produttore coreano ha aggiunto nuovi modelli alla lista dei modelli destinati a ricevere upgrade trimestrali. Considerando il fatto che questo elenco sia in continua evoluzione, diventa interessante affrontare anche questo discorso, dopo quello inerente alle funzionalità aggiuntive concepite dal colosso asiatico con la patch di luglio. A quello, per la cronaca, abbiamo dedicato un articolo a parte.

Cosa sappiamo sui Samsung Galaxy e sui relativi aggiornamenti periodici

In questo particolare contesto, è importante sottolineare come siano cambiate le cose in questi giorni. Spesso e volentieri, infatti, si osservano spostamenti tra una fascia e l’altra anche per Samsung Galaxy che risultano ancora molto popolari in Italia e nel resto del mondo. Come riporta SamMobile, la società ha rivelato il programma di aggiornamento software per alcuni dei suoi smartphone di fascia media lanciati di recente. Non è un caso che proprio questo segmento sia tendenzialmente soggetto a maggiori variazioni.

Nel dettaglio, secondo le informazioni disponibili oggi 8 luglio, pare che il Samsung Galaxy A22, il Galaxy A22 5G, il Galaxy M32 ed il Galaxy F22 avranno modo di ricevere aggiornamenti di sicurezza trimestrali e due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android. Difficile dire come evolveranno le cose nelle prossime settimane e se con l’aggiornamento degli elenchi in arrivo ad agosto avremo aggiunte significative. A proposito dei modelli maggiormente diffusi qui in Italia.

Restate sintonizzati sulle nostre pagine, in modo da conoscere in tempo reale tutte le mosse del produttore coreano per quanto riguarda la questione degli upgrade. A vostro avviso, sarebbe il caso di comunicare una frequenza differente per alcuni Samsung Galaxy dal punto di vista delle patch? Fateci sapere.