L’AGCOM ha presentato a TIM ed a WindTre una multa per non aver loro informato i rispettivi clienti, sia per quanto riguarda la telefonia mobile prepagata che quella fissa, circa una comunicazione di carattere annuale relativa alle condizioni economiche vigenti. I gestori telefonici, interrogati sulla situazione, hanno risposto che le informazioni che si richiedono sono facilmente accessibili dai clienti sui siti ufficiali, così come pure sulle applicazioni MyTIM o WindTre o tramite contatto all’assistenza clienti. Scenari, questi, in cui è l’utente a doversi impegnare per ricevere le comunicazioni in questione, che, al contrario, dovrebbero arrivare loro direttamente da parte dei provider telefonici.

L’AGCOM, dopo aver attentamente analizzato le repliche di TIM e WindTre, ha disposto una sanzione di 116 mila euro a TIM e di 174 mila a WindTre, ribadendo l’accusa di non aver ottemperato agli obblighi di aver comunicato agli utenti, con cadenza annuale, le informazioni circa le offerte attive, sia per quanto riguarda la telefonia fissa che quella mobile (come sopra ribadito, i canali per risalirci ci sono, e non sono neanche pochi, ma l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pretende ci sia un flusso di informazioni dirette da parte dei gestori telefonici, e che non debbano essere gli utenti a risalirvi). Ormai la situazione sembra essere questa: TIM e WindTre non potranno fare altro che pagare l’ingiunzione comminata loro dall’AGCOM, e correre ai ripari per il futuro per evitare di incappare nello stesso errore.

Pensate sia giusto così, oppure credete che possano essere gli utenti ad informarsi sulle offerte attive e relativi costi, avendo a disposizione diversi canali per farlo (tenendo comunque presente che tra i clienti ci sono anche persone anziane o comunque poco avvezze ai mezzi tecnologici)? Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.