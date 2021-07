Scarlett Johansson incinta: secondo Page Six, l’attrice nominata all’Oscar aspetta il suo primo figlio con il marito Colin Jost, uno dei comici del Saturday Night Live. Una fonte ha detto al noto sito che la star di Black Widow (qui la recensione del film) sta mantenendo un profilo molto basso, cercando di limitare la sua presenza in pubblico.

Le prime indiscrezioni erano sorte a giugno, quando la Johansson ha saltato diversi eventi di persona, tra cui la premiere dell’atteso film Marvel, apparendo solo tramite Zoom per salutare i suoi fan.

“Non ha rilasciato molte interviste o eventi per promuovere Black Widow, il che è sorprendente dato che si tratta di un’enorme uscita Marvel/Disney ed è sia la star che la produttrice esecutiva”, ha spiegato la fonte a Page Six.

Era anche assente da una proiezione del film stesso agli Hamptons Friday, dove è invece apparso il suo collega David Harbour. Anche la Johansson e suo marito possiedono una casa nel Montauk, e spesso li si vedeva in giro sulla spiaggia. Stavolta, però, i due non si sono fatti vedere, cosa che ha insospettato e alimentato le voci di una possibile gravidanza.

Il nuovo arrivato sarà il secondo figlio per l’attrice di The Avengers, che ha già una bambina di sei anni, Rose, avuta con l’ex marito Romain Dauriac. Scarlett Johansson e Colin Jost si sono incontrati sul set del Saturday Night Live nel 2006, ma è solo nel 2017 che i due hanno iniziato a uscire insieme, dopo che lei aveva chiesto il divorzio a Dauriac. La coppia ha reso pubblica la loro relazione nel dicembre dello stesso anno. Nel maggio 2019 c’è stato il fidanzamento ufficiale, e nell’ottobre 2020 i due sono convolati a nozze in gran segreto.

Al momento la notizia di Scarlett Johansson incinta è stata riportata da Page Six, il Daily Mail e il NZ Herald, ma non sono state divulgate foto. Ne sapremo di più sulla sua gravidanza solo in un secondo momento.