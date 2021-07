C’è già grande attesa in queste ore per la finale di Copa America con Brasile-Argentina. Da tantissimi anni, infatti, le due compagini non si affrontavano in un match così importante, visto che le ultime sfide si sono concentrate prevalentemente sulle qualificazioni per i Mondiali o al più su qualche amichevole di lusso. Dunque, dopo le dritte che vi abbiamo dato nel 2015 per seguire la competizione in questione, cerchiamo di capire insieme come vederla. Partendo proprio dalle basi, vale a dire orario e data.

Orario e come vedere la finale di Copa America con Brasile-Argentina

Contrariamente a quello che si pensa, la finale di Copa America 2021 con Brasile-Argentina non si giocherà dopo quella degli Europei. In tanti, infatti, hanno dato per scontato che l’appuntamento potesse essere fissato nella notte tra domenica e lunedì, come del resto è avvenuto a volte in passato con altre finali. No, la partita si giocherà domenica 11 luglio alle 2 di notte in Italia. Sulla carta, una buona notizia per tanti nostri connazionali, che potranno fare le ore piccole per seguire una sfida così affascinante.

Come tutti gli appassionati di calcio sanno, la Copa America è un’esclusiva di Sky. Per questo motivo, se siete interessati a guardare la finale Brasile-Argentina in programma nella notte tra sabato e domenica, dovrete sintonizzarvi su Sky Sport 1 alle 2. Allo stesso tempo, tutti coloro che per necessità devono ricorrere allo streaming, possono collegarsi all’app SkyGo. Quest’ultima, lo ricordiamo, è sempre disponibile sia per iOS su iTunes, sia per per Android sul Play Store.

Inutile dire, poi, che ci siano soluzioni alternative, come quelle relative a Now TV. Se siete abbonati al pacchetto di SkySport, infatti, potrete guardare senza problemi Brasile-Argentina sia in tv, tramite l’apposita app, sia in mobilità. Dunque, ora sapete come muovervi per seguire la finale di Copa America 2021.