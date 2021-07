Bisogna fare i conti con un nuovo aggiornamento WhatsApp in cantiere per gli utenti Android ed iPhone oggi 7 luglio, alla luce di alcune indicazioni che abbiamo raccolto per il pubblico. Dopo aver trattato l’arrivo imminente di una funzione che dovrebbe rendere più semplice il trasferimento delle chat, come abbiamo osservato qualche giorno fa sul nostro magazine, occorre concentrarsi sulla versione beta 2.21.14.8. Proviamo a capire cosa sia lecito aspettarsi per coloro che fanno parte di questo programma.

Una beta preannuncia l’aggiornamento WhatsApp con migliorie grafiche

Nello specifico, tutto nasce come al solito da alcune indicazioni che sono state fornite da WABetaInfo. Secondo le informazioni raccolte questa mattina, pare che tramite il nuovo aggiornamento WhatsApp legato alla suddetta beta sarà possibile ridurre le dimensioni dell’immagine di profilo all’interno dell’elenco delle chat. Allo stesso tempo, la fonte ci fa sapere che dovremmo rimuovere i separatori tra le varie conversazioni. Insomma, nessuna rivoluzione, ma il segnale che lo sviluppo dell’app di messaggistica sia costante.

Il tutto, comunque, va inserito in un contesto più generale, con un aggiornamento WhatsApp dopo l’altro da prendere in esame. Mi riferisco all’imminente arrivo della funzione View Once, che consentirà di visualizzare i video e le foto ricevuti soltanto una volta, senza dimenticare le opzioni per determinare la qualità di un video da condividere. A chiudere il cerchio, a breve gli utenti iPhone e Android potranno contare sulla tanto attesa funzionalità multi-device, di cui si parla ormai da mese.

Vi ricordo che tramite quest’ultimo aggiornamento WhatsApp, avremo la possibilità di utilizzare lo stesso account su più dispositivi, anche nel momento in cui quello principale non dovesse risultare connesso ad Internet. Staremo a vedere se riusciremo a fare questi step durante la stagione estiva. Quali aspettative avete nei confronti di questa applicazione al momento?