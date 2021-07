PAOLANTONIO

I’M NOT A BLONDE

FEDERICO MANFREDI

La mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio continua sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi abbiamo scelto quelli con cui ci siamo collegati nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li ho intervistati e mostrato il loro video. In seguito, come sto facendo adesso, ho isolato la loro partecipazione e pubblicata qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 7 di ASCOLTAMI!

Questo il link diretto per accedervi. Adesso WE HAVE A DREAM è in vacanza, riprenderà a metà settembre, ma questo mi permette di ascoltare con più attenzione il migliaio di artisti e gruppi che hanno postato i loro video e che li inseriranno durante l’estate.

Anche gli artisti e gruppi che propongo oggi mi hanno stupito per creatività e ricerca nel fare i video.

Ecco le loro bio che mi hanno mandato:

“Un pop colto e indipendente che pesca dalla nazionale cantautori passata e recente” (Barbara Santi, RUMORE, Aprile 2021). Paolantonio è un cantautore di origine catanese che vive a Milano. Finalista al Premio Bindi 2018, nel 2019 è stato uno dei vincitori di Musicultura. Dopo una preziosa gavetta live, che l’ha visto aprire i concerti di Simone Cristicchi, Fabrizio Moro e Ornella Vanoni, nel 2021 ha pubblicato il suo primo album: “Io non sono il mio tipo”. Il disco, prodotto in crowdfunding grazie a oltre 200 sostenitori, è stato arrangiato da Giuliano Dottori e mixato da Taketo Gohara.

Genuine aperture melodiche e testi narrativi quanto immaginifici caratterizzano le canzoni di Paolantonio, erede contemporaneo della scuola catanese anni ’90. Paolantonio è un artista attivista: suona negli ospedali, insegna Italiano a minori migranti attraverso le canzoni, tiene laboratori sul cantautorato italiano nelle scuole elementari delle periferie milanesi. Queste esperienze nel sociale hanno fortemente influenzato la sua scrittura.

Ascolta l’album IO NON SONO IL MIO TIPO

I’m Not A Blonde is an Italian-American duo based in Milano. Chiara Castello and Camilla Matley write electro-art-pop songs that bring together their many different influences: beats and synths from the 80s, brit-punk guitars and melodies from the 90s to create a unique world of their own. Their music and live performances are based on a blend of the 2 different personalities: Camilla is an architect that loves a rigorous, sleek style, while Chiara who studied art, prefers to include a bit of noise and disorder around her. Their musical world reflects a desire to find a balance between different aspects of experiences and perceptions including humor vs melancholy, minimalism vs art-pop, digital vs analog, lightness vs seriousness.

They released their first album “Introducing I’m Not A Blonde” in 2016 via the Italian label Inri/Metatron. “The Blonde Album”(Inri) came out in 2018 followed by “Under The Rug” (Inri/Backseat) in 2019.

Camilla and Chiara enjoy playing live and this is reflected in their direct and powerful duo performance. On stage they create their songs with loops that overlap musical structures. Voices, guitars and synths add up to create a sound that fills the area giving the feeling of a full band.

During the past years they’ve toured Europe taking part in important music festivals. They’ve shared stages with international artists like Duran Duran, Moderat, Soulwax, Peaches, Hurts and Ghostpoet.

Here are some of the highlights of their career:

They were chosen by MIKE SHINODA ( Linkin’ Park ) to open his 2019 Italian concerts in Milano and Padova.

They presented their last album “Under the Rug” at the Reeperbahn Festival 2019 and they performed at the Live at Heart Festival 2018

They were chosen by FRANZ FERDINAND to open their concert at the Unipol Arena 2018

They were chosen by THE KILLERS to open their concert at the Rock in Roma 2018

Their single song ‘TOO OLD’ was on rotation on the Austrian national radio FM4

Their single song ‘DAUGHTER’ was on heavy rotation for several months on the German FLUX FM radio

Their song “BAD BUKE GOOD GAZE” was chosen for “Miumusic” app by MIU MIU – Prada http://www.miumiu.com/it/miumiusic

– They wrote and performed live the original soundtrack for ANDREA INCONTRI’s Fall- Winter 2015 fashion show at the Pitti Uomo 87 in Florence.

Salve a tutti, sono Federico Manfredi, nato a Firenze nel 1970.

Nasco come tastierista quando nei primi anni di età ho frequentato una scuola musicale.

Ho suonato in alcuni locali facendo del piano bar e matrimoni. Ho cominciato poi a suonare anche la chitarra ma coltivavo la passione di scrivere canzoni. Mi sono quindi adoperato nella costruzione di un home studio dove nel Febbraio 2009 nasce il mio primo CD “Ti ci calerei”. Un progetto suonato, cantato e prodotto da me e dove ne sono l’autore dei testi e delle musiche.

Ho seguito gli arrangiamenti, il mixing e il mastering. Un progetto dove si possono ascoltare 9 tracce di musica pop, un po’ rock ed anche melodica. Si passa infatti dai primi 3 brani un po’ rock, provocatori ma anche ironici a brani come “Johnny” dove prevale il “Federico pianoforte” e la melodia, fino ad arrivare a piccole ballate come “Siamo qui”. Mi è sempre piaciuto scrivere testi un po’ provocatori, senza tralasciare mai un po’ di ironia e di gioco. Con i miei testi cerco di far si che ognuno ci si possa identificare e farli suoi. Sfoghi che vengono spontanei, dallo “stomaco” e che ognuno possa sentirli come se fossero canzoni proprie.

Maggiori informazioni su di me le troverete sul mio sito www.federicomanfredi.it

