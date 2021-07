C’era anche ORadio, con Itinera Arte In Musica, quando il 20 giugno i riflettori si sono accesi dalla Basilica Santa Chiara di Napoli. Tra il sepolcro di Antonio Penna e l’inscrizione longobarda, dal cortile del complesso storico è andata in scena una diretta con tante ore di musica. Itinera Arte In Musica, infatti, ha la missione di restituire prestigio all’uomo, alla musica e alla città in questo lungo e travagliato risveglio da una pandemia che ha messo in ginocchio l’intera sfera terrestre.

Maurizio Vitiello

Gli ospiti del 20 giugno alla Basilica Santa Chiara

Dopo il primo appuntamento del 16 maggio presso la Galleria Principe di Napoli, il 20 giugno Itinera Arte In Musica ha mantenuto le promesse. Ospiti della serata Roberto Biccari, DJ e ideatore del progetto, Miz Kiara e Maurizio Vitiello.

Non solo musica: i DJ hanno intrattenuto gli spettatori in compagnia di performer e ballerini, che hanno impreziosito l’evento per aggiungere più colori al linguaggio ineguagliabile della musica, la vera protagonista. Grazie all’eccellente lavoro di tutto lo staff gli spettatori hanno potuto godere anche delle suggestive riprese panoramiche dell’immensa Napoli.

Miz Kiara

Itinera Arte In Musica

Itinera Arte In Musica è un progetto no profit che coniuga la bellezza al mondo dei suoni. Alla bellezza dei luoghi più suggestivi di Napoli viene affiancato il potere della musica esploso dalle consolle dei DJ. Arte e musica, come il nome del progetto suggerisce, ci terranno compagnia da maggio ad agosto con la partecipazione di tanti ospiti e la collaborazione di ORadio, che partecipa in qualità di media partner.

Le dirette di ORadio con Itinera Arte In Musica vengono trasmesse dalla pagina Facebook ufficiale e dai canali social di Optimagazine con tante ore di musica non stop e immagini mozzafiato. Qui il linktree di ORadio con tutti i canali per seguire le dirette e il download dell’app ufficiale. Il progetto è patrocinato dal Comune di Napoli e dall’Assessorato al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani.