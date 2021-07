L’ufficializzazione del nuovo Huawei Nova 8i è appena arrivata, almeno per quanto riguarda il mercato malese. Il device, basato su Android 10 con EMUI 11 (mancano i servizi Google, vogliamo premetterlo subito), include uno schermo LCD da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, ed è spinto dal processore Snapdragon 662 octa-core da 2.0GHz. Huawei Nova 8i integra 6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna, una fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP (apertura f/1.9), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.4 e campo visivo di 120°), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale ha un sensore da 16MP.

Huawei Nova 8i include anche le connettività 4G LTE dualSIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e GPS assistito. Non mancano a bordo il sistema di riconoscimento delle impronte digitali, il sensore di luminosità e di gravità, la bussola ed il giroscopio. La batteria ha una capacità di 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W. Le dimensioni ammontano a 161.85 x 74.7 x 8.58 mm, distribuite in un peso di 190 gr. Il device è disponibile nelle nuance cromatiche Moonlight Silver, Interstellar Blue e Starry Black. Huawei Nova 8i ha un prezzo di 1299 ringgit malesi, pari a circa 265 euro al cambio attuale (modello 8/128GB con Entertainment Gift Package in dotazione).

Non abbiamo dettagli relativi al costo della versione con 6GB di RAM, che dovrebbe comunque richiedere una spesa di poco al di sotto. Come vi dicevamo in apertura di articolo, mancano i servizi Google a corredo, ma i Huawei Mobile Service si stanno comunque comportando discretamente bene, e, siamo sicuri, reggeranno bene il passo rispetto ai concorrenti, che restano però una spanna sopra, almeno per adesso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.