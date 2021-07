Il Samsung Galaxy S21 FE si supponeva potesse essere lanciato il prossimo mese al fianco dei Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Tuttavia, la sua presentazione è stata posticipata al Q4 2021 per via delle carenze di chip e batteria. Adesso, bisogna precisare che lo smartphone si sta lentamente, ma inesorabilmente avvicinando al lancio poiché ha superato il processo di certificazione TENAA in Cina.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il prossimo device di fascia alta del produttore asiatico, peraltro venduto ad un prezzo accessibile, sembra presenterà uno schermo da 6.4 pollici FullHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il Samsung Galaxy S21 FE eseguirà Android 11 e verrà alimentato da una batteria con una capacità di 4370mAh (potrebbe anche essere commercializzato con un’unità daa 4500mAh). Il documento di certificazione rivela anche che il device è dotato di connettività 5G e di uno slot dualSIM. Lo smartphone misurerà 155,7×74,5×7,9 mm, e sarà quindi più compatto del Galaxy S20 FE.

Stando alle precedenti indiscrezioni, il dispositivo sarà dotato di un lettore di impronte digitali in-display, di altoparlanti stereo e della certificazione IP68 contro polvere e acqua. Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere equipaggiato con il processore Exynos 2100 in alcuni mercati asiatici ed africani, mentre altri Paesi avranno il processore Snapdragon 888 di Qualcomm. Il telefono avrà 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, con GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, ricarica wireless e supporto alla ricarica rapida a 45W via cavo. Come potete vedere, il Samsung Galaxy S21 FE avrà specifiche tecniche davvero rivelanti, a dispetto di un prezzo finale che non dovrebbe dare particolari pensieri agli utenti. Siete d’accordo anche voi oppure speravate in qualcosa di diverso (fermo restando che il device non è ancora stato presentato)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.