Dopo aver battuto tutti i record in Francia su TFI sfiorando ogni settimana i 10milioni di spettatori, Morgane Detective Geniale si prepara a debuttare su Rai1. In un primo momento si era parlato di un debutto estivo, poi di uno il prossimo settembre ma, a quanto pare, ci vorrà l’autunno inoltrato per scoprire questo piccolo gioiellino dal titolo originale HPI – Haut Potentiel Intellectuel.

Si tratta della terza serie più vista nella storia del canale francese dopo Dolmen e Il Conte di Montecristo e a quanto pare Rai1 ha deciso di puntarci sopra in modo serio visto che l’ha piazzata in pieno periodo di garanzia insieme ai suoi gioiellini seriali. Proprio nei giorni scorsi, e anche ieri sera, Rai1 ha mandato in onda il promo della serie annunciandone l’arrivo ma senza sbilanciarsi troppo su date e programmazione.

Ecco il trailer originale della serie francese:

La protagonista di Morgane Detective Geniale è una madre di 38 anni con tre figli e due mariti alle spalle impiegata come donna delle pulizie e con 160 di QI. Le cose per lei cambiano quando la polizia le propone un lavoro come consulente quando vengono a galla le sue doti per un ‘imprevisto’ che la vede protagonista. Come sempre ci saranno dei problemi irrisolti con le autorità che la frenano un po’ ma tutto il resto sarà in discesa per lei, fino a quando e quali saranno i casi di cui dovrà occuparsi?

A prestare i panni di Morgane sarà Audrey Fleurot, celebre per la sua partecipazione alla commedia Quasi Amici in onda anche nel nostro Paese. Al suo fianco ci saranno Cypriane Gardin nel ruolo di Théa Alvaro, Noé Vandevoorde nei panni di Eliott Alvaro, Mehdi Nebbou in quelli di Adam Karadec e Bruno Sanches in Gilles Vandraud.

Al momento sembra che la serie andrà in onda ad ottobre con due episodi a sera nel prime time di Rai1.