Le parole di Marco Mengoni sulla Carrà in diretta su RTL 102.5:

“Raffaella Carrà fa parte del tessuto culturale e della tradizione. Siamo tutti cresciuti a pane e Raffaella Carrà, lei ha fatto delle rivoluzioni con grande classe, sotto tutti i punti di vista, è un’istituzione, si dovrebbe studiare a scuola”.

In diretta sulle frequenze della radio, il cantante di Rronciglione parla del nuovo singolo, Ma Stasera, e rivolge un pensiero anche alla Raffa nazionale, scomparsa lunedì.

“È un po’ come Bowie, una di quelle figure che rimarranno sempre eterne perché quello che hanno fatto non si dimenticherà mai più”, le parole di Mengoni sull’icona, una figura indimenticabile che vivrà per sempre nel cuori di tutti. Amatissima in Italia, e oltre i confini nazionali, Raffaella Carrà ha lasciato un grande vuoto.

Dal mondo della musica, dello spettacolo, della televisione e persino da quello della politica giungono ogni giorno centinaia di messaggi per lei. Numerosi i fan che la piangono in tutta Europa, moltissimi coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerla e che convivono alcuni ricordi con lei. Tanti altri quelli che non hanno avuto questa fortuna e che desiderano farlo.

Da Rai1, Coletta ha comunicato che avrebbe voluto averla al Festival di Sanremo 2022 e anche all’Eurovision, era il sogno del dirigente Rai per gli show attesi nella penisola il prossimo anno. Ma non solo: c’era stato uno scambi di messaggi a proposito del ritorno della Raffa su Rai1, per un programma tutto suo da sviluppare nel corso del prossimo anno.

Sulle frequenze di RTL, Mengoni la ricorda e parla anche dei suoi progetti musicali e della sua prima volta negli stadi: “Dopo 11 anni di carriera forse posso cominciare ad affrontare il tema stadi. Sono spazi molto grandi, in questo momento sto buttando giù delle idee su cui confrontarmi con i miei collaboratori. Bisognerà solo capire come realizzarle (ride)”.