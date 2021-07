Esce 7 Vite di JnJavelin, un brano che racconta la forza di superare i momenti di difficoltà. Il brano è disponibile ovunque, in tutti gli store digitali, ed il nuovo singolo di Riccardo Sbarbati in arte JnJavelin.

In 7 Vite JnJavelin descrive la sua forza nel superare situazioni difficili e nel volersi migliorare, senza farsi influenzare dagli stati d’animo negativi che lo accompagnano.

JnJavelin è un artista che non si ferma all’apparenza, perché questa ci insegna che spesso inganna davvero e non si arrende davanti agli ostacoli che la vita ci mette davanti ogni giorno. Si deve guardare sempre avanti, per imparare a rialzarsi dopo le sconfitte, questo il significato custodito nel nuovo brano già disponibile in streaming e in digital download.

Chi è JnJavelin

Riccardo Sbarbati in arte JnJavelin è un giovane artista emergente. Ha pubblicato nel novembre del 2020 il suo primo progetto da solista intitolato Io Sono Questo nel quale ha raccontato, in rima, il suo punto di vista sulle situazioni di vita comune, ma anche di suoi aspetti più privati.

Pochi mesi dopo ha pubblicato il brano Estraneo, un singolo con un’impronta diversa rispetto alle canzoni precedenti. In questo pezzo è emersa una persona più matura e schietta che vuole parlare di sé con più sicurezza e fermezza.

Il naturale proseguimento del percorso musical di JnJavelin è stato il singolo 7 Vite, l’ultimo brano rilasciato in ordine di tempo, disponibile in digitale ovunque. Sui social, Riccardo Sbarbati ne aveva condivisa un’anteprima con i fan: