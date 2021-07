HBO svela il teaser trailer di Succession 3, dando uno sguardo a ciò che ci aspetta nell’attesa terza stagione. I nuovi episodi giugno a quasi due anni di distanza dal finale del secondo capitolo, che si è concluso con un clamoroso colpo di scena in cui Kendall, il figlio prediletto, ha voltato le spalle a suo padre Logan Roy, tradendolo in una conferenza stampa in diretta.

Succession 3 si sta girando gran parte in Italia, con alcune località della Toscana prese d’assalto da fan e turisti. Non è ancora chiara la trama della nuova stagione, ma dal trailer possiamo farci un’idea.

Dopo aver denunciato pubblicamente suo padre, Kendall torna alla Waystar Royco dove ad attenderlo non c’è solo lui, furioso per ovvi motivi, ma anche i suoi fratelli. Ed è a loro che Kendall chiede: “Volete stare dalla parte del bene o del male?” Poiché questa è la famiglia Roy, la risposta non è così semplice. E dal teaser trailer di Succession 3 non è chiaro quale dei suoi fratelli lo tradirà, chi si schiererà con di lui o in favore del patriarca. “È nostro padre, ma stava per mandarmi in prigione”, spiega in seguito Kendall a Roman, Shiv e Connor. “Farebbe lo stesso con tutti noi”. E la più indecisa sembra proprio Shiv, che astutamente propone a Kendall un accordo: “Se ti sostengo contro papà, dovresti lasciarmi prendere il comando (dell’azienda, probabilmente, ndr”.

Il trailer di Succession 3 non rivela la data di messa in onda su HBO, ma si limita a indicare “questo autunno”. La serie è sempre stata trasmessa in Italia sul canale Sky Atlantic, quindi c’è da aspettarsi che la programmazione si ripeta anche stavolta. Vista la grande attesa per il ritorno dello show, che ha fatto incetta di Emmy nella passata edizione, Sky Atlantic manderà in onda la terza stagione in contemporanea con gli USA?

Attesa per le new entry della stagione, quali Hope Davis, Alexander Skarsgård e Adrien Brody.

Ecco intanto il teaser trailer di Succession 3 in lingua originale: