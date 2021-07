Sono stati annunciati i concerti de Il Volo nel 2022 in programma in Italia. Il tour 2021 è stato posticipato al prossimo anno a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al covid-19. I concerti de Il Volo, in programma per lo scorso anno, sono stati rimandati al 2021 e adesso vengono nuovamente posticipati.

Le date di recupero sono quelle che si terranno nel 2022, da giugno ad ottobre secondo il calendario divulgato oggi.

L’intero tour de Il Volo, “10 Years – Live” è posticipato al 2022. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.

La prima data del prossimo anno sarà quella dell’11giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina, recupero del 4 settembre nella stessa location. Il Volo sarà al Teatro Antico anche il 12 giugno, recupero della tappa del 5 settembre.

Il 3 ottobre il trio pop lirico si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, Milano, recupero della data in programma per il 20 ottobre 2021.

A seguire, si terrà il concerto romano. Il Volo si esibirà il 7 ottobre del prossimo anno al Palazzo dello Sport di Roma, recupero dell’evento del 20 ottobre 2021. L’ultimo degli appuntamenti è quello in programma il 10 ottobre al Pala Alpitour di Torino, recupero del concerto previsto per il 16 ottobre.

I biglietti già acquistati restano validi, i fan intenzionati a prendere parte agli eventi potranno ancora acquistarli su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

