Parlare dei migliori groove di Ringo Starr a chi non conosce a fondo i Beatles né ne coglie il contesto, crediateci, è difficile. Quando si parla di Richard Starkey tantissimi storcono il naso, snocciolano parole come “sopravvalutato” e “base”, e sottolineano una serie di imperfezioni dimostrando di non ricordare, appunto, che l’imperfezione è la base di ogni rivoluzione.

I suoi groove sono essenziali, e proprio dall’essenzialità sono partiti i grandi batteristi che oggi eleviamo a icone del rock: senza l’essenzialità non avremmo avuto Keith Moon, John Bonham, Jeff Porcaro, Steward Copeland, che dalle basi di Starkey sono partiti per perfezionare e reinventare la loro tecnica.

She Loves You (1963)

She Loves You rompeva gli schemi del beat, con quegli accenti anticipati sul rullante nell’intro e nel ritornello, e con quel tocco tutto personale di Ringo Starr che, grazie alla sua caratteristica impugnatura delle bacchette, rendeva il suono un bel boato potente.

Ticket To Ride (1965)

Il groove di Ticket To Ride ha fatto scuola. Secondo le biografie l’idea del pattern sarebbe di Paul McCartney, ma Ringo impostò il suo tocco colpendo il tom di una nanobattuta leggermente indietro, creando quell’imperfezione geniale che, ripetiamo, è alla base di ogni rivoluzione.

Happiness Is A Warm Gun (1968)

Tre temi, tre groove di batteria diversi: Happiness Is A Warm Gun dimostra l’assoluta versatilità di Ringo Starr, capace di saltare dalla ballata acida al blues più decadente, fino all’esplosione del gran finale. Il suo groove mantiene i quarti mentre l’arrangiamento gioca sui 4/4 e i 6/8, senza snaturare l’intensità del brano.

Something (1969)

Apparentemente un groove normalissimo, ma che si eleva al massimo splendore quando si arriva allo special. Per questo merita rispetto.

Come Together (1969)

Accreditato come la sua performance migliore, Come Together non può mancare tra i migliori groove di Ringo Starr, che con quel riff ha insegnato tanto alla scena alternativa internazionale.