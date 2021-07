Potrebbe non esserci un Huawei P50 con 12GB di RAM, proprio come emerso qualche giorno fa in relazione al Huawei Mate 40 RS Porsche Design, che si fermerà ad 8GB. Stando a quanto riportato da ‘Huawei Central‘, la linea del prossimo top di gamma del produttore cinese mancherà della versione con 12GB di RAM, limitandosi, almeno inizialmente, a quella da 8GB. Vi ricordiamo che l’OEM è ancora nella lista nera del governo USA, e che, pertanto, non gli è consentito fare affari con le aziende del luogo, cosa che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla carenza di molte componenti, tra cui CPU, RAM e memorie di archiviazione. Al momento non è ancora stata decisa la data di presentazione dei Huawei P50, per cui non dovrebbe comunque mancare molto (si parla della fine del mese).

Per via della mancanza di chip, il produttore cinese lancerà forse il modello 4G, di recente certificato dall’ente cinese TEENA. Il Huawei P50 dovrebbe presentare un display 2.5K con risoluzione di 2696 x 1224 pixel e form-factor in 20:9, oltre che ad una fotocamera frontale punch-hole ed al supporto al 5G. A questo punto, è chiaro serva solo un altro po’ di pazienza prima di vedere ufficialmente presentata la prossima serie top di gamma del produttore cinese, che, pur non potendo contare sui servizi Google per i motivi che vi abbiamo sopra spiegato e che ormai conosciamo tutti perfettamente, darà battaglia fino all’ultimo agli altri concorrenti, provando a riconquistare il terreno andato perso fin qui per via della difficile situazione che si è venuta a creare dopo il ban USA.

HarmonyOS farà il resto, acquisendo sempre maggiore quote di mercato e consenso da parte del pubblico (o almeno è quello che si spera). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.