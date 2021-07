Arrivano i primi dettagli ufficiali, proprio in queste ore, a proposito dell’aggiornamento di luglio destinato a migliorare l’esperienza di utilizzo di HarmonyOS a bordo di tanti device Huawei. Dopo avervi parlato di alcuni interventi specifici da parte dei tecnici, come quello preso in esame a fine giugno, tocca dunque concentrarsi sul nuovo passo in avanti fatto in queste ore. Proviamo a capire insieme cosa aspettarsi dal nuovo upgrade, dunque, per coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta.

Le informazioni disponibili su HarmonyOS per Huawei con aggiornamento di luglio

Come spesso avviene in questi casi, le informazioni preliminari sul nuovo rilascio sono state fornite da Huawei Central in mattinata. Allo stato attuale, l’implementazione dell’aggiornamento del software basato su HarmonyOS 2.0 è limitata al mercato cinese. Tuttavia, la situazione dovrebbe sbloccarsi a stretto giro per i device Huawei interessanti, considerando il fatto che la tabella di marcia prevede anche i modelli globali l’upgrade, a partire dalla patch di luglio di cui vi sto parlando oggi.

Al di là del rilascio dell’aggiornamento definitivo, è interessante evidenziare l’approccio del produttore asiatico, per quanto riguarda le normali patch di sicurezza. A tal proposito, Huawei ha creato un bollettino di sicurezza separato e un programma di patch per i dispositivi che avranno modo di testare HarmonyOS 2. Insomma, anche in questo frangente avremo bollettini di sicurezza proprio come avvenuto in questi con Android. Dunque, il colosso cinese ha descritto le ultime vulnerabilità rilevate nel sistema operativo HarmonyOS 2 per i propri smartphone.

Staremo a vedere come andranno le cose nel corso delle prossime settimane. Di sicuro, i segnali che stanno arrivando da Huawei e da HarmonyOS sono particolarmente incoraggianti. Solo con questi rilasci, potremo toccare con mano un upgrade stabile e capace di fare la differenza. Vi terremo aggiornati a stretto giro.