Sono trascorsi ormai due anni dal Jova Beach Party di Jovanotti, quella grande festa sulle spiagge italiane che ha fatto ballare decine di migliaia di persone. Per Jova è stato l’ultimo grande evento prima della pandemia e dello stop agli eventi dal vivo.

Era il 6 luglio 2019 quando si teneva la prima tappa del Jova Beach Party: Jovanotti si trovava con i fan a Lignano Sabbiadoro, in spiaggia, pronto a vivere con tutti loro una lunga giornata all’insegna della sua musica e del divertimento.

“Jova Beach Party è stato l’inizio di un modo nuovo di vivere un’esperienza live, e paradossalmente l’ultimo grande “avvenimento” live prima della pandemia”, scrive Lorenzo sui social nel ripercorrere quelle tappe felici.

“È successo due estati fa e ha lasciato in tutti noi e in tutti quelli che ci sono stati una sensazione bellissima e forte, mai provata prima”, prosegue, affidando i suoi ricordi ad una gallery di foto su Instagram.

“Jova Beach Party è stato l’inizio e il futuro è tutto nuovo, e tutto davanti a noi”, le sue parole. Guarda le foto dei suoi live unici e si sente di nuovo su quelle spiagge, di nuovo in mezzo ai fan che hanno avuto la possibilità di coniugare due esperienze bellissime nella stessa location: la musica di Jova e una giornata al mare.

“Guardando queste foto mi sento di nuovo lì, sembra tanto tempo fa perché in questi due anni è successo di tutto. Adesso il mondo è diverso ma noi eravamo già un po’ diversi prima che il mondo ce lo confermasse, per questo non c’è nostalgia ma solo un grande desiderio di cominciare, tutto nuovo, a costruire la festa, il rito, l’avventura, il rocknroll, l’allegria”, scrive Jovanotti che dà appuntamento “A presto” e augura a tutti di passare una bella estate 2021.