La manutenzione della lavatrice

Certo è che una manutenzione accurata della lavatrice permette di farla durare più a lungo garantendo la sua funzionalità con il passare del tempo. Una particolare attenzione, per esempio, deve essere riservata all’acqua che si usa in occasione dei lavaggi, a causa della quale il calcare tende a depositarsi sul filtro e sulla resistenza. Si tratta di una situazione che condiziona i consumi di energia e incide anche sulla durata della lavatrice, dal momento che innesca un deterioramento delle componenti sulle quali il calcare si deposita. Ecco spiegato il motivo per il quale sarebbe auspicare usare un prodotto anticalcare una volta al mese: questo permette di eliminare le incrostazioni con facilità.

Come lavare

Affinché possano funzionare nel migliore dei modi, le lavatrici devono essere azionate solo quando sono a pieno carico. Ovviamente non si deve commettere lo sbaglio di optare per un carico eccessivo, poiché in quel caso lo sforzo sul cestello sarebbe esagerato; ma anche un carico a metà è da evitare, e rischia di causare un danneggiamento piuttosto significativo delle componenti interne. Questo è il motivo per il quale si deve badare al peso che viene segnalato dal produttore, avendo cura di selezionare il programma migliore per i propri indumenti.

Le temperature

Anche se una lavatrice è in grado di lavare a temperature elevate, non è detto che questa sia la soluzione migliore da utilizzare: anzi, è possibile lavare i capi senza problemi a 40 gradi e disinfettarli con successo. È facile intuire che un uso prolungato ad alte temperature determina un incremento dei consumi; inoltre, con il passare del tempo va a sollecitare, e quindi a usurare sempre di più, la resistenza che consente di riscaldare l’acqua.

Tutte le precauzioni da adottare

Per fare in modo che una lavatrice duri il più a lungo possibile, pertanto, c’è bisogno di poche ma semplici accortezze. Una di queste prevede di disinfettare la lavatrice di tanto in tanto con un lavaggio a vuoto da effettuare con aceto e bicarbonato di sodio. Lo scopo di questo intervento è quello di rimuovere i batteri presenti e pulire il cestello in maniera perfetta. Anche il filtro merita di essere controllato spesso, in quanto è il punto nel quale si accumulano la polvere, lo sporco e i residui dei tessuti. Di conseguenza, con il trascorrere del tempo il filtro si potrebbe intasare: ciò vorrebbe dire che la lavatrice per funzionare ha bisogno di più energia. Inoltre un intasamento può causare delle perdite di acqua.

Tutte le verifiche da effettuare

È sempre opportuno controllare che sui tubi non ci siano dei buchi e che essi siano agganciati in modo perfetto. Un lavaggio, infatti, può essere compromesso da un afflusso di acqua al cestello inferiore o da una fuoriuscita di acqua. Per altro, le lavatrici smart sono dotate di un sistema di rilevamento di malfunzionamenti o blocchi: gli eventuali imprevisti sono segnalati tramite delle spie lampeggianti. Ovviamente gli avvisi non devono essere sottovalutati e presuppongono un intervento immediato.

Quanto dura una lavatrice

Una lavatrice in media può durare circa sette anni, ma ovviamente molto dipende dalla frequenza con la quale viene attivata e dalle modalità di utilizzo. La scelta di un modello da acquistare, per altro, deve essere effettuata tenendo conto anche delle tecnologie in dotazione, oltre che della classe energetica. Il settore è in evoluzione costante: basti pensare che quella che fino a poco tempo fa era una classe A++ adesso è una classe C.