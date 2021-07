La verità su Denise Pipitone sta per venire a galla? Chi l’ha Visto è pronta a tornare sul caso della bambina scomparsa ormai 17 anni fa esaminando le novità del pomeriggio visto che Gaspare Ghaleb, l’ex di Jessica Pulizzi, è stato ascoltato dalla Procura di Marsala per oltre tre ore. Al momento non ci sono rumors su quelle che sono state le rivelazioni del giovane ma sono in molti quelli pronti a scommettere che questa volta non finirà tutto con un’archiviazione perché è arrivato il momento di rendere giustizia alla bambina e alla madre Piera Maggio.

La donna aspetta e cerca la figlia da 17 anni e la giustizia italiana adesso è chiamata a non sbagliare ancora e a dare le risposte ai familiari di Denise Pipitone, saranno le parole di Gaspare Ghaleb a cambiare le carte in tavola questa volta?

#DenisePipitone: Ex fidanzato della sorella interrogato oggi dalla procura di Marsala. Lo riferisce l’Ansa: “Gaspare Ghaleb sentito come testimone assistito perché nel processo fu condannato per false informazioni a pubblico ministero”. #chilhavisto→ https://t.co/B4WNWSNFn9 pic.twitter.com/9xxHNMPnha — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 7, 2021

Proprio qualche ora fa Milo Infante in diretta su Rai2 ha annunciato che l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la figlia di Anna Corona, è stato sentito nel pomeriggio di oggi: “Starà raccontando la sua verità, i giudici di primo e secondo grado non gli hanno creduto. Vedremo se oggi la Procura prende atto per l’ennesima volta delle sue menzogne oppure se deciderà di procedere diversamente”. Sembra che l’interrogatorio sia andato avanti per sei ore e che si sia concluso intorno alle 17.00.

Gaspare Ghaleb è stato ascoltato come testimone ‘assistito’ all’interno della nuova inchiesta aperta sul caso di Denise Pipitone. Il resto lo scopriremo questa sera a Chi l’ha Visto che tornerà ad occuparsi del caso.