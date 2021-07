Adam Demos di Sex/Life si è rivelato il vero jolly del cast di questa serie erotica: ha fatto più lui per la popolarità del format che l’intera promozione dello stesso da parte di Netflix. L’attore è diventato chiacchieratissimo sui social per una scena che lo ritrae completamente nudo, mentre esce da una doccia mostrandosi frontalmente alla telecamera. Un’immagine diventata virale in pochi giorni dal debutto del dramma erotico sulla piattaforma e che ha indubbiamente contribuito ad attirare nuovi spettatori.

Ma chi è Adam Demos di Sex/Life e dove lo abbiamo già visto (vestito)? L’attore australiano interpreta l’ex compagno incredibilmente tossico e manipolatore della protagonista Billie in Sex/Life: la serie racconta la vita di una moglie e madre annoiata, interpretata dall’attrice Sarah Shahi, che ritrova l’ex fidanzato Brad Simon con cui ha trascorso gli anni della giovinezza e finisce in una spirale erotica pericolosa. Ma prima di questo ruolo in Sex/Life potreste già aver visto Demos al fianco di Christina Milian nel film romantico Falling Inn Love nel 2019. Inoltre è un volto familiare per il pubblico degli Stati Uniti States per il suo ruolo di August Walker nella serie UnREAL, cui ha preso parte nelle ultime due stagioni.

Adam Demos di Sex/Life ha anche un passato nelle soap operas, anzi, ha proprio esordito con una telenovela australiana, Home and Away, nel 2009. Inoltre è apparso anche in Rescue Special Ops, Underbelly, Winners & Losers e nel pluripremiato thriller politico australiano Janet King.

Ad oggi per i più è Adam Demos di Sex/Life, serie televisiva statunitense scritta da Stacy Rukeyser e basata sul romanzo 44 Chapters About 4 Men di BB Easton, uscito nel 2016. Visto l’enorme successo riscosso in diversi Paesi nel mondo, la serie potrebbe essere presto rinnovata da Netflix per una seconda stagione.