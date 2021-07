In questo venerdì 6 luglio Spotify non funziona a molti utenti che utilizzano lo streaming musicale gratuito o anche premium. Ci sono dunque seri problemi nelle principali funzionalità dello strumento che di solito permette di ascoltare non solo musica ma anche podcast di ogni genere.

Al momento di questa pubblicazione il servizio Downdetector mette in evidenza decine e decine di segnalazioni di utenti ai quali proprio Spotify non funziona. L’anomalia principale sarebbe a monte, con l’impossibilità di accedere ad ogni funzione nonostante il login corretto allo strumento con le credenziali di accesso giuste del profilo. Come naturale conseguenza al disagio, non è possibile ascoltare alcunché, nonostante più tentativi effettuati anche ripetutamente. Le difficoltà si presenterebbero sia per possessori di smartphone Android sia per utenti con iPhone e il down non preserverebbe neanche chi ha un abbonamento premium (non gratuito dunque) del servizio.

Mancano all’appello, per il momento, dei feedback ufficiali da parte del servizio perché Spotify non funziona correttamente in questa giornata. Nonostante l’assenza di riscontri, è plausibile pensare che i tecnici siano al lavoro per ripristinare la situazione nel minor tempo possibile. Questa è insomma la fotografia dello status del down n questo momento, ma la situazione potrebbe evolversi velocemente.

Aggiornamento 14:55 – Le segnalazioni di disservizi stanno progressivamente diminuendo in questi minuti. Per qualche utente ancora non funziona Spotify ma la anomalie sembrerebbero essere più contenute. Nel caso in cui siano sperimentati ancora dei problemi, il consiglio più utile è quello di riavviare completamente l’app e magari anche effettuare un nuovo login al servizio. Dopo queste due semplici operazioni, ogni errore dovrebbe essere superato e non ripresentarsi più, almeno fino a comprovato nuovo down. Nessun feedback è giunto dalla stessa Spotify su quanto accaduto nel primo pomeriggio odierno.