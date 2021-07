Samsung, nella giornata di mercoledì 11 agosto 2021, ha programmato l’evento Galaxy Unpacked durante il quale procederà al lancio di diversi dispositivi, compresi i nuovi smartwatch della serie Galaxy Watch 4. Ed è proprio su questi wearable che la società sudcoreana adotterà il sistema operativo Wear, sviluppato insieme a Google, accantonando in questo modo la piattaforma di sua proprietà Tizen OS. Con il passaggio al nuovo Wear, gli utenti potranno accedere ad una grande scelta di app progettate specificamente per gli orologi intelligenti: malgrado ciò, però, resta il fatto che molti fan di Tizen OS si siano sentiti “ingannati” ed amareggiati.

A tal proposito, il Samsung Galaxy Gear, ovvero il primo smartwatch della serie Galaxy basato su Android e lanciato nel 2013, durante gli ultimi anni è poi passato al proprio sistema operativo Tizen. Così il colosso di Seul sostiene che tutti gli utenti, che attualmente indossano ancora questo orologio intelligente, abbiano avuto il tempo a disposizione per effettuare il cambio di sistema e, dunque, qualora desiderassero procedere con l’utilizzo del Galaxy Store per scaricare le applicazioni, dovranno passare alla nuova piattaforma. L’OEM sudcoreano passerà, quindi, al sistema operativo Android per i suoi futuri wearable. Il sistema Wear sarà adottato sul Galaxy Watch 4 ed il Galaxy Watch 4 Active, anziché del sistema Tizen.

ARTICOLI CORRELATI

Il colosso di Seul fa sapere che dal prossimo 5 agosto non offrirà più il supporto al Galaxy Store per quanto riguarda il Samsung Galaxy Gear e ci tiene a definire che tutti gli utenti, per continuare ad utilizzarlo, dovranno eseguire l’update al sistema operativo Tizen OS. Il consiglio dato ai possessori dello smartwatch suddetto è quello di eseguire il backup dei dati personali (come ad esempio foto e video) prima di effettuare l’aggiornamento alla nuova piattaforma. Tuttavia, appare insolita questa vicenda: il produttore sudcoreano punta al ritorno su Android e chiede ai suoi utenti in possesso di Galaxy Gear di aggiornare il sistema a TizenOS.