Dopo la messa in onda del finale in prima visione assoluta riparte Grey’s Anatomy 17 su Fox, in onda da martedì 6 luglio con l’intera stagione. Fox ritrasmette tutti i 17 episodi della stagione sul nuovo canale, dopo la riorganizzazione di Sky avvenuta lo scorso 1° luglio: il canale Fox si è spostato alla numerazione 116, mentre la sua versione +1 è disponibile al canale 117.

A questa numerazione sarà disponibile Grey’s Anatomy 17 su Fox, con due episodi a sera: dal 6 luglio, il medical drama si impossessa del palinsesto del martedì sera della rete, stavolta in solitaria, senza il suo spin-off Station 19 a precederla.

Grey’s Anatomy 17 su Fox è andata in onda dall’autunno scorso fino al 29 giugno, con 17 episodi trasmessi una volta a settimana insieme alla quarta stagione di Station 19. Si tratta della stagione che ha affrontato l’emergenza pandemica raccontando il dramma degli ospedali impreparati all’onda d’urto del Covid, tra reparti infettivi da allestire in fretta, senza risorse e senza terapie per i pazienti, a discapito spesso delle stesse vite di medici e operatori sanitari. La pandemia ha informato l’intera stagione del medical drama, partendo dall’esplosione della pandemia nella primavera 2020 per finire con l’inizio della campagna vaccinale. Ma questa è stata anche la stagione di grandi ritorni di volti storici della serie, a cominciare da quello di Patrick Dempsey nei panni di Derek Shepherd.

Ecco le trame dei primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 su Fox il 6 luglio, dal titolo Tutte le Feste di Domani e Il Centro non Regge.

A un mese dall’inizio della pandemia del Covid, le vite dei medici del Grey Sloan Memorial sono stravolte, e loro in prima linea per curare i contagiati gravi.

La Bailey ha una discussione con i genitori di alcuni ragazzi feriti in un incendio. Intanto, Amelia e Link cercano di godersi un po’ la loro nuova vita.

Oltre alla programmazione di Grey’s Anatomy 17 su Fox dal 6 luglio per tutta l’estate, la stagione 17 è disponibile in streaming su NOW e visibile su Sky Go. La stagione arriverà in chiaro su La7 il prossimo autunno.