Stefano Coletta avrebbe voluto Raffaella Carrà a Sanremo 2022. Il dirigente Rai racconta che erano in corso scambi di messaggi, se non proprio trattative, per il ritorno della Raffa sul primo canale della TV di Stato.

Ora è troppo tardi. Raffaella Carrà è morta e ogni progetto della Rai è destinato a naufragare. Coletta voleva Raffaella Carrà a Sanremo 2022, in un ruolo non ancora identificato. La voleva anche alla guida dell’Eurovision Song Contest del prossimo anno, tutto italiano.

Dopo il trionfo dei Maneskin, infatti, l’Eurovision 2022 verrà organizzato e si terrà in Italia.

Parlando della Carrà, Coletta annuncia: “È la prima volta che lo dico: nell’ultimo mese le ho mandato vari messaggi tra cui l’ultimo per il suo compleanno il 18 giugno e in realtà ero ripartito alla carica perché ritornasse su Rai 1”.

Coletta la voleva fortemente al Festival della rinascita, il primo post covid-19, ma anche all’Eurovision Song Contest 2022. Non c’era tempo di vedersi, così, i primi scambi di messaggi tra i due sono stati quelli via smartphone.

“Il mio pensiero, solo mio, era di volerla sia a Sanremo che all’Eurovision 2022 ma non c’è stato tempo di poterci vedere, di poterci parlare”, le parole di Coletta oggi addolorato per la scomparsa dell’icona.

“Oggi è un dolore non professionale, è un dolore umano. Perché negli anni di collaborazione ho trovato un’amica che aveva una caratteristica molto rara nel nostro lavoro: sapeva gioire del successo degli altri”, aggiunge a proposito di Raffaella Carrà. Per lei non sarebbe stata la prima volta all’Ariston e neanche la prima volt all’Eurovision.

Raffa infatti ha condotto l’Eurovision Song Contest nel 2011. Più 30 anni dopo, il Festival europeo torna in Italia ed era proprio il suo il nome più chiacchierato per la conduzione della prossima edizione. Oggi sfuma tutto e per la Rai è tutto da rifare. Speriamo almeno in un omaggio alla Raffa nazionale.