Sta circolando l’ennesima mail truffa Intesa Sanpaolo che invita gli utenti ad un aggiornamento per la maggiore sicurezza del profilo di home banking. La pericolosità delle nuova missiva è decisamente elevata e per un motivo ben preciso. Nella comunicazione si fa riferimento ad una specifica partnership siglata con la Polizia Postale per garantire alti standard di protezione agli account bancari. Niente di più falso, considerando anche la nota pubblica diramata dalla stessa Polizia nostrana (attraverso i suoi canali social) per mettere in guardia gli italiani dai pericoli.

Per quanto scritta in un italiano abbastanza corretto a differenza che in casi studio del recente passato, la mail truffa Intesa Sanpaolo sarebbe riconoscibile come tale anche solo per una sua peculiarità: la presenza, al suo interno, di un collegamento ipertestuale per visitare un finto sito dell’istituto dove andranno forniti i dati di accesso alla propria area riservata. Da più tempo, in effetti, proprio Banca Intesa ha messo in guardia tutti da missive di questo tipo: nessun messaggio di posta originale conterrà mai un link al suo interno con l’invito a fornire preziosi dati sensibili.

Il fantomatico accordo siglato con la Polizia Postale nelle mail truffa Intesa Sanpaolo non è stato siglato in questo momento: semmai la collaborazione dell’istituto bancario con l’organo dello Stato preposto a controllo di atti di cyber crimine è valido da tempo e naturalmente sotto vari aspetti, così come con aziende e altre banche colpite dagli attacchi. Vale la pena sempre mantenere alta la guardia: altrimenti si potrebbe rischiare di rilasciare i dati sensibili più importanti per usi del tutto fraudolenti e illegali. Messaggi di posta di questo tipo o comunque anche molto simili, SMS ma anche comunicazioni via WhatsApp con la caratteristica sopra indicata celano sempre raggiri e vanno dunque cestinati senza alcuna esitazione.