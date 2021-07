Nonostante non sia il modello di iPhone più ricercato dell’ultimo periodo, l’iPhone 12 mini continua ad avere un costo sempre più conveniente, con le offerte migliori segnalate come sempre su Amazon. Quest’oggi abbiamo notato un ulteriore calo di prezzo per questa variante dell’ultima famiglia di top di gamma targata Apple sul famoso sito di e-commerce, con uno sconto di rilievo che potrà far capitolare i più titubanti.

Indicazioni sulla nuova offerta per iPhone 12 mini

Torniamo a trattare il device a 48 ore di distanza dall’ultimo aggiornamento sul nostro magazine, dunque. Il prezzo proposto da Amazon nella giornata odierna, per questo iPhone 12 mini, è di 729 euro. Si tratta però del modello da 128GB di memoria interna e di colore azzurro. Tale dispositivo ha subito uno sconto del 18%, ciò significa che si è arrivati ad un risparmio di ben 180 euro rispetto al prezzo iniziale. L’offerta può quindi essere assolutamente molto conveniente per chi ha intenzione di avere tra le mani questo iPhone 12 mini e tra l’altro si può sfruttare anche il servizio Prime per alcune agevolazioni.

In primis non ci sono costi aggiuntivi lato spedizione, ciò significa che il prezzo finale è di 729 euro. Il secondo aspetto positivo riguarda i tempi di spedizione, infatti in genere chi è abbonato a Prime può ricevere il prodotto acquistato in poco tempo, a volte anche meno di 24 ore. Nel caso di questo iPhone 12 mini bisognerà però attendere qualche giorno in più, probabilmente proprio perché c’è una grande richiesta del prodotto.

Chi non è abbonato a Prime può sempre approfittare dei trenta giorni di prova gratuita ed usufruire allo stesso modo dei vantaggi sopra citati. Quali sono a questo punto le caratteristiche più interessanti di questo iPhone 12 mini? Rispetto ai fratelli maggiori ha un display più contenuto, può essere quindi il giusto compromesso per chi vuole un iPhone di ultima generazione, ma con uno schermo più piccolo da 5,4 pollici.

Non manca la connettività 5G ed il processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone. Anche su questo iPhone 12 mini è presenta una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.