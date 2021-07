Arrivano finalmente indicazioni anche per il Samsung Galaxy S20, a proposito del tanto atteso aggiornamento di luglio. Da alcune ore a questa parte, infatti, viene segnalata la disponibilità del pacchetto software per il top di gamma che ha visto la luce poco più di un anno fa, anche se non ha nulla a che vedere con la novità relativa a WhatsApp e alla possibilità di inviare video in 8K. Mi riferisco allo sviluppo software trattato la scorsa settimana sul nostro sito, che riguarda in modo specifico l’applicazione in questione.

Le novità attese per il Samsung Galaxy S20 con l’aggiornamento di luglio

Come sempre avviene in questi casi, l’aggiornamento di luglio è stato segnalato questa mattina da SamMobile, aprendo in questo modo nuove prospettive per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S20. Nel dettaglio, si parla di alcuni problemi risolti per quanto concerne Android Auto, anche se il changelog fa riferimento solo a passi in avanti generici assicurati al dispositivo sul fronte sicurezza. Dunque, solo al momento della sua piena distribuzione capiremo come stiano evolvendo le cose.

La vera anomalia, almeno per ora, consiste nel fatto che ad oggi Samsung non abbia ancora rilasciato l’elenco di bug e vulnerabilità che ha corretto attraverso la distribuzione della tanto attesa patch di luglio 2021. Dunque, non abbiamo ancora un bollettino ufficiale da prendere in esame, a maggior ragione se pensiamo che l’upgrade risulti al momento disponibile solo per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20 in Germania. Nei prossimi giorni dovrebbe essere il turno dell’Italia, come sempre avviene in questi casi.

Qualora abbiate già ricevuto la notifica per installare via OTA il nuovo aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy S20, non esitate a condividere con noi le sensazioni avute dopo l’installazione.