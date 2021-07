Sembra che il colosso di Seul stia aggiornando un certo numero di Samsung Galaxy all’ultima patch di sicurezza di luglio 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, dopo aver rilasciato l’upgrade per Samsung Galaxy Fold, Galaxy S10, S20, Galaxy Tab Active 2 e Galaxy Tab A 8.0, il produttore asiatico ha iniziato a distribuirlo anche a bordo dei Samsung Galaxy Note 10, in varie parti di Africa, Asia ed Europa. Le versioni 4G e 5G dei Samsung Galaxy Note 10 hanno cominciato a ricevere il nuovo aggiornamento software con la patch di sicurezza di luglio 2021.

Il pacchetto porta il firmware alla versione N97xFXXS7FUF5 per le varianti 4G e N97xBXXS7FUF5 per le varianti 5G. Il bug relativo ad Android Auto dovrebbe essere stato corretto, insieme all’innesto di alcuni altri miglioramenti relativi alla stabilità del dispositivo. L’aggiornamento è attualmente disponibile in diversi mercati in tutto il mondo, tra cui Francia, Germania, Italia, Bulgaria, Afghanistan, Paesi baltici, Grecia, Libia, Polonia, Romania, Portogallo, Arabia Saudita, Russia, Svizzera, Ucraina, Uzbekistan ed Emirati Arabi Uniti. Il nuovo software farà il suo ingresso in altri territori nei prossimi giorni.

Potrete verificare la disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di luglio 2021 a bordo del vostro Samsung Galaxy Note 10 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Potrebbe già esservi arrivata la notifica di avvenuta disponibilità dell’upgrade, come anche ancora no: si tratta, nel caso, di aspettare ancora pochi giorni prima di poter accogliere l’ultima patch di sicurezza sul vostro Samsung Galaxy Note 10. L’installazione non cancelerà i dati presenti a bordo, di cui resta sempre meglio effettuare comunque un backup recente, da ripristinare nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto durante il procedimento. Ricordate anche di dare il via all’aggiornamento solo se la percentuale di carica residua è superiore al 50%, in maniera tale da evitare che il device si spenga sul più bello.