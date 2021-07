Non avrà probabilmente un sensore da 200MP il Samsung Galaxy S22, almeno stando a quanto affermato dal noto leaker Ice universe. Su Weibo si può leggere che il nuovo sensore ISOCELL non verrà impiegato presto: il prossimo top di gamma dovrebbe essere equipaggiato con una versione aggiornata del Bright HM3 da 108MP già visto sul Samsung Galaxy S21 Ultra. La presentazione del sensore realizzato con Xiaomi dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, probabilmente prima a bordo di un top di gamma del produttore cinese. L’ISOCELL HM3 lo conosciamo molto bene, pur essendo solo presente sul Samsung Galaxy S21 Ultra (la cui qualità fotografica è sotto gli occhi di tutti).

L’obiettivo ha una risoluzione di 108MP (foto a 12MP grazie alla tecnologia pixel binning 3×3). Il formato è di 1/1,33”, con dimensioni dei pixel di 0,8 μm (che diventano 2,4 μm includendo il binning) e profondità colore di 12MP. In generale, la serie dei Bright HM* si compone di 4 sensori: l’HMX con pixel binning 2×2 (tetracell), con risoluzione di 108MP, l’HM1 con pixel binning 3×3 (nanocell), l’HM2 (montato principalmente sui dispositivi Xiaomi, oltre che su Honor, Realme e Motorola) e l’ultimo HM3, che è rimasto esclusiva del Samsung Galaxy S21 Ultra. Non dovrebbe esserci un nuovo sensore da 200MP sul Samsung Galaxy S22, ma una rivisitazione dell’attuale Bright HM3 da 108MP.

In ogni caso, il prossimo top di gamma avrà una fotocamera all’altezza della reputazione del colosso di Seul, non c’è di che preoccuparsi in tal senso (il produttore asiatico si è sempre mosso molto bene quando si è trattato di dotare i propri portabandiera di una fotocamera dal livello qualitativo molto alto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.