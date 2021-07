La cupola del Colosseo di Virginia Raggi sta spopolando in queste ore sui social, con meme e battute facili che hanno a che vedere con quanto detto dalla sindaca di Roma nel corso di una presentazione di un torneo di golf. Naturalmente nessuno crede al fatto che la rappresentante della Capitale pensi davvero ad una copertura del ben noto Anfiteatro: eppure si tratta di un lapsus quasi imperdonabile anche perché neanche il primo della serie.

Prima di averci donato la perla della cupola del Colosseo ieri 5 luglio, la stessa Virginia Raggi era incappata in un altro grave errore, sempre con protagonista l’Anfiteatro Flavio. Lo scorso aprile, più esattamente in una comunicazione ufficiale via social Twitter, aveva confuso il monumento romano con quello di Nimes. Quell’errore del suo staff ma non verificato dalla Sindaca aveva scatenato molte critiche e proprio per questo motivo quanto riferito recentemente assume una gravità ancora maggiore.

Palcoscenico dell’ “inaugurazione” della cupola del Colosseo è stata la presentazione del 78esimo Open d’Italia di golf. L’evento andrà in scena da 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. Il discorso tenuto dalla sindaca Virginia Raggi aveva il seguente senso: la massima rappresentante della della Capitale aveva parlato dell’appuntamento di certo propedeutico alla Ryder Cup del 2023 e dell’attuale fermento della città, splendida vetrina per numerosi momenti culturali e sportivi. A questo punto dunque ha parlato del Green dell’Open del Golf e della possibilità di ammirarvi da lontano proprio il cupolone del Colosseo. Il riferimento cerato era quello alla struttura che sovrasta la Basilica di San Pietro ma quanto detto in pubblico è stato ben diverso.

La porzione di video in cui la Raggi parla di cupolone del Colosseo è presente nel tweet al termine dell’articolo. Difficile, come già detto, perdonare una seconda gaffe sull’Anfiteatro Flavio nel giro di poche settimane, magari la Sindaca dovrà prepararsi d’ora in poi e nel migliore modo possibile i suoi interventi.