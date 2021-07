Torna The Royals – Amori a Corte, un viaggio documentato tra fatti e gossip sulle più amate casate nobiliari contemporanee. In un momento storico in cui il successo globale di The Crown ha riacceso l’interesse per le dinamiche interne alla monarchia inglese e non solo, Sky trasmette la nuova stagione della docuserie The Royals – Amori a Corte sugli usi e costumi dei Reali, raccontando le loro favole d’amore ma anche gli intrighi e i retroscena che animano le famiglie regnanti europee.

Per la seconda edizione di The Royals – Amori a Corte, al via dal 6 luglio e in onda ogni martedì su Sky e NOW, diversi esperti e conoscitori del mondo dei Reali analizzeranno le coppie più in vista delle casate moderne, entreranno nel loro privato raccontando vicissitudini e dietro le quinte delle loro vite, con particolare attenzione alla monarchia britannica e al Principato di Monaco.

Nei cinque episodi di The Royals – Amori a Corte prodotti da LaPresse, il racconto si snoda attraverso le immagini dello sterminato archivio internazionale di LaPresse/The Associated Press, mentre si alternano nel commento di fatti e personaggi i giornalisti Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra e grande esperto dei Reali britannici, e Luisa Ciuni, più attenta al lato umano dei protagonisti. Accanto al racconto storico e aneddotico dei due giornalisti, ci saranno i contributi di Paola Marella, esperta del settore immobiliare e famoso volto tv, l’esperto di etichetta Nicola Santini, che punzecchierà i Reali sottolineandone i difetti, e gli opinionisti e influencer Giulia Valentina e Lorenzo Farina, fondatore della celebre pagina comica di Facebook Baby George Ti Disprezza, per parlare del lato social dei regnanti.

Il primo episodio di The Royals – Amori a Corte analizzerà il rapporto tra le due sorelle, la Regina Elisabetta II di Inghilterra e la sorella minore Margaret: molto legate ma anche molto diverse l’una dall’altra, Elisabetta ha amato per tutta la vita il Principe Filippo, fino a piangerne la morte di recente, mentre la seconda ha avuto molti amori più o meno ufficiali, ma soprattutto ha dovuto rinunciare – proprio per il rifiuto di Elisabetta di contravvenire alle regole della Chiesa Anglicana – a sposare un uomo divorziato, il capitano Peter Townsend.

Ci sarà spazio poi in The Royals – Amori a Corte per approfondire il celebre triangolo tra il Principe Carlo, Diana e Camilla, che ha dominato la quarta stagione di The Crown e ha rinvigorito il ricordo della principessa del Popolo nei britannici: dal matrimonio da favola seguito da milioni di telespettatori nel mondo alla nascita di William e Harry, passando per l’onnipresente Camilla, il divorzio e la tragica morte di Lady D. nel 1997.

Anche le relazioni dei figli di Carlo e Diana saranno al centro di The Royals – Amori a Corte, con la storia perfetta di William e Kate Middleton e quella molto meno “istituzionale” del ribelle Principe Harry con l’attrice americana Meghan Markle, passata in un paio d’anni dal matrimonio all’addio alla Famiglia Reale fino all’intervista bomba a Oprah Winfrey.

The Royals – Amori a Corte tratterà anche la famiglia reale del Principato di Monaco, a partire dalla favola senza tempo tra la Principessa Grace Kelly e il Principe Ranieri III, passando per i tanti amori dei figli Alberto, Carolina e Stefania, e i nipoti Andrea, Charlotte e Pierre (figli di Carolina e Stefano Casiraghi).

(AP Photo/Rob Taggart/BIPNA, Pool)



(AP Photo/Lefteris Pitarakis)







(AP Photo/Lefteris Pitarakis, File)

(AP Photo/Str/HO)

(AP Photo/Sang Tan)

(AP Photo/Matt Dunham)

(AP Photo/Claude Paris)

(AP Photo/Czarek Sokolowski)

(Paul Grover/Pool photo via AP) @LaPresse/Ufficio Stampa Sky

The Royals – Amori a Corte va in onda dal 6 luglio, ogni martedì alle ore 21.15, su Sky Uno ed è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.